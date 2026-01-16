Vom Samenkorn zum Gemüse auf dem Teller

Der Kneipp-Verein Gelderland bietet seine erfolgreiche Workshop-Reihe im Erlebnis-Garten am World House in Wetten, Vellarsweg 2, 47625 Kevelaer, dieses Jahr schon zum dritten Mal an.

Etwas versteckt hinter einem ehemaligen Kloster, dem heutigen „WorldHouse“, liegt ein idyllisches Fleckchen Erde mitten in der schönen Landschaft des Niederrheins. Dort treffen sich im Jahreskreis große und kleine Leute, die mit viel Spaß und Entdeckerfreude in der Erde buddeln, gießen und oft genug über die vielen Schmetterlinge und die blühenden Wiesen staunen.

Höhepunkt des Gartenjahres ist das große Erntedankfest, bei dem die Ernte auch kulinarisch verarbeitet wird. Bei den Treffen auf dem „Acker“ werden Anregungen für den eigenen Garten oder Balkon gesammelt und Rezepte ausgetauscht, denn die Ernte des ersten Gemüses beginnt schon im Mai.

Innerhalb eines Jahres erwerben die Teilnehmenden in der diesjährigen Workshop-Reihe (Kurs 400) umfassende Kenntnisse über den naturnahen Anbau von heimischem Gemüse. Es geht sowohl um die Anzucht der Jungpflanzen, über das Pflanzen und Pflegen bis hin zur Ernte, als auch um einen Anbau, der Boden und Wasser schont. Für empfindliche Pflanzen steht ein Gewächshaus zur Verfügung, außerdem wird eine Kräuterspirale bepflanzt.

Das Projekt konnte aus Mitteln der LEADER-Region Leistende Landschaft e.V. initiiert und mit viel Engagement aller Beteiligten erweitert werden. Der erste Workshop findet bereits am 19. Februar von 15:30 bis 18:00 Uhr statt. An diesem Tag führt Bauernhoferlebnis-Pädagogin Stefanie van Look die Gartenfreunde in die Jungpflanzenanzucht mit und ohne Gewächshaus ein. Die folgenden Termine sind jeweils im März, April, Juni und September. Erweitert wird die Workshop-Reihe durch die praktische Umsetzung (Kurs 410) unter der Leitung von Kneipp-Kräuterpraktikerin und Kneipp-Mentorin Julia Schoenen-Evens, die mit vier Terminen ab März für dieses Jahr aufwartet.

Ebenfalls mit vier Terminen ist der „Blick über den Gartenrand“ für junge Forscher ab 6 Jahren (Kurs 420) geplant. Dieser wird von Stefanie van Look geleitet. Die Teilnahmekosten für die Workshop-Reihe betragen 65 Euro für Mitglieder oder 120 Euro für Nichtmitglieder, die praktische Umsetzung ist kostenfrei, für die jungen Forscher werden 5 Euro oder 15 € pro Termin fällig. Alle Kurse können unter www.kneippverein-gelderland.de/anmeldung bis zum 1. Februar gebucht werden, Details zu den Terminen sind im Programmheft des Kneipp-Vereins auf der Homepage zu finden. Rückfragen werden gerne unter kneipp@kneippverein-gelderland.de oder 02831 993880 zu folgenden Öffnungszeiten der Kneipp-Geschäftsstelle beantwortet: dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr, donnerstags von 15 bis 18 Uhr.