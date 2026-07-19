Vom Jugendtraum zum Eheglück: Fiona Timmer und Thorben Kamps geben sich das Ja-Wort

Eine Liebe mit Anlaufzeit

Die Geschichte von Fiona und Thorben klingt fast wie aus einem Film: Bereits mit 16 Jahren wusste Thorben, dass Fiona die Richtige für ihn ist. Doch damals schien sie unerreichbar. Mehr als ein Jahrzehnt sollte vergehen, bis sich ihre Wege schließlich doch vereinten. Ob Bestimmung, Fügung oder einfach das richtige Timing – am Ende fanden die beiden zueinander.

Blick nach vorn

Für das frisch vermählte Paar beginnt nun eine aufregende Zeit: Die Geburt ihres ersten Kindes steht bevor, ebenso wie der Einzug in ihr neues Zuhause, das derzeit fertiggestellt wird. Zwei große Lebensereignisse, die ihr gemeinsames Glück nun perfekt machen.