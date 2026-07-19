Vom Jugendtraum zum Eheglück: Fiona Timmer und Thorben Kamps geben sich das Ja-Wort

Ein Ort mit Geschichte für einen besonderen Moment
In der stilvollen Atmosphäre des historischen Teils des Niederrheinischen Museums in Kevelaer haben sich Fiona Timmer und Thorben Kamps am vergangenen Freitag das Ja-Wort gegeben. Ein Ort, der Vergangenheit atmet – und an diesem Tag den Beginn einer gemeinsamen Zukunft markierte. Die feierliche Zeremonie wurde so zu einem unvergesslichen Erlebnis für das Paar und seine Gäste.
Ein Abschied mit Bedeutung
Für Standesbeamten Ralph Müschen war es eine ganz besondere Trauung: Es war die letzte, die er in diesem Trauzimmer vollzog, bevor er sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Mit persönlichen Worten und spürbarer Herzlichkeit begleitete er das Paar in diesen neuen Lebensabschnitt – ein Moment, der auch für ihn selbst von großer Bedeutung gewesen sein dürfte.
Eine Liebe mit Anlaufzeit
Die Geschichte von Fiona und Thorben klingt fast wie aus einem Film: Bereits mit 16 Jahren wusste Thorben, dass Fiona die Richtige für ihn ist. Doch damals schien sie unerreichbar. Mehr als ein Jahrzehnt sollte vergehen, bis sich ihre Wege schließlich doch vereinten. Ob Bestimmung, Fügung oder einfach das richtige Timing – am Ende fanden die beiden zueinander.
Blick nach vorn
Für das frisch vermählte Paar beginnt nun eine aufregende Zeit: Die Geburt ihres ersten Kindes steht bevor, ebenso wie der Einzug in ihr neues Zuhause, das derzeit fertiggestellt wird. Zwei große Lebensereignisse, die ihr gemeinsames Glück nun perfekt machen.
Schnelle Fakten
Die Trauung im Überblick
- Ort: Historischer Teil des Niederrheinischen Museums Kevelaer
- Standesbeamter: Ralph Müschen (letzte Trauung vor seinem Ruhestand)
- Besonderheit: Langjährige Liebesgeschichte mit spätem Happy End
- Ausblick: Nachwuchs und Einzug ins neue Eigenheim stehen bevor