Vom Garagen-Duo zum Marktführer

Bereits zum 16. Mal hat das Wirtschaftsforum Niederrhein unter dem Motto „Heimat leben – Gemeinschaft fördern – Zukunft gestalten“ den „Unternehmerpreis Niederrhein“ an drei Unternehmer*innen der Region verliehen. Auch eine Kevelaerer Firma freut sich über die Auszeichnung.

Neben Andreas Schulz aus Kleve (Turmgarage) sowie Hermann, Heiner und Joel Ophardt aus Issum (Ophardt Hygiene) dürfen sich Ingrid und Ludwig Beckers aus Kevelaer (ABS Safety) zu den Preisträger*innen zählen.

Das Kevelaerer Unternehmen ABS Safety hat die Branche der Absturzsicherungen revolutioniert – mit Innovationen auf dem Dach und in der digitalen Welt. Die Jury war sich schnell einig: „Ingrid und Ludwig Beckers, Gründer und Geschäftsführer von ABS Safety, erhalten den Unternehmerpreis Niederrhein 2021/2022, weil sich die Firma in nur 19 Jahren vom Duo in der Garage zum Marktführer in seiner Branche entwickelt hat und dabei alle positiven Facetten eines Familienunternehmens zeigt.“

Mit Mund, ohne Maske

Für die Verleihung, die in diesem Jahr erstmals unter der Schirmherrschaft von Landrätin Silke Gorißen stand, wurde einmal mehr ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Ein bestens aufgelegter Ludger Kazmierczak führte ebenso charmant wie humorvoll durch den Abend. Er freute sich, nach zweieinhalb Jahren erneut den Unternehmerpreis Niederrhein vor Publikum „mit Mund“, also ohne Maske, moderieren zu können.

Für den feierlichen Auftakt des Saalprogramms sorgten Daniel Verhülsdonk und Sara Salinga mit zwei bewegenden Songs aus einem selbst komponierten Musical der Gaesdonck. Für manche Künstler*innen, die beim Unternehmerpreis Niederrhein das Publikum mitreißen, hat die Karriere mit der Casting-Show „Das Supertalent“ begonnen. So auch für „Robeat“, einen der talentiertesten Beatboxer weltweit und amtierenden Europameister. Dass sein Talent wirklich „super“ ist, hat er beim Auftritt auf der Bühne der Klever Stadthalle eindrucksvoll bewiesen – und gleich die rund 400 Besucher*innen erfolgreich dazu bewegen können, ihren „HipHop-Arm“ zu entdecken. Außerdem begeisterte das italienische „Duo Dany“ – Daniel und seine Partnerin Marina – die Zuschauenden mit High-Speed-Action auf Rollerskates.

Einigen aktuellen und bewegenden Fragen widmete sich außerdem der Wirtschaftsexperte Prof. Dr. Alexander Hennig als Gastredner: Wie geht es weiter mit der Konjunktur? Was bedeuten die Lage in der Ukraine und die Russland-Sanktionen für die deutsche Volkswirtschaft? Und wie lange müssen wir mit höheren Inflationsraten leben?

Im Anschluss an das Saalprogramm ließen die Preisträger*innen, Sponsor*innen, Mitglieder und Gäst*innen die Veranstaltung beim beliebten „Get together“ im Foyer der Stadthalle ausklingen – mit Getränken, kulinarischen Köstlichkeiten und ausreichend Gelegenheit zum Netzwerken.