In der St.-Antonius-Pfarrgemeinde fand die Firmung von 79 Jugendlichen statt. Sie wurde von Weihbischof Rolf Lohmann durchgeführt, der damit seine erste Firmung in der Pfarrgemeinde St. Antonius und somit 30 Jahre, nachdem er als Diakon hier wirkte, spendete. Pastor Andreas Poorten wies darauf hin, dass die Firmlinge bei der Salbung in die Augen eines direkten Nachfolgers der Apostel sehen würden…