Vom ehrenamtlichen Kultur-Einsatz profitiert Kevelaers Jugend

Zwei Mal haben sie ihn inzwischen live gehört, den Musiker und Liedermacher Schloemer mit seiner Band. „Obwohl ich ihn vor dem ersten Konzert nicht kannte, hat mich seine Musik sofort angesprochen. Schloemer erzählt viel von seinen Erlebnissen und nimmt das Publikum in seine Welt mit“, sagt Luise Dicks (31). Lukas Boetselaars (36) nickt zustimmend: „Er ist Musiker durch und durch und es macht Spaß, ihn auf der Bühne zu erleben.“

Wer einen der großen Pilgergottesdienste mitgefeiert hat, wird Luise Dicks und Lukas Boetselaars wahrscheinlich schon gesehen haben – sie sind zwei von vier Zeremoniaren, die während der Feiern mit Bischöfen aus verschiedenen Ländern dafür sorgen, dass alles gut abläuft. Zum anstehenden 375-jährigen Weihejubiläum der Kerzenkapelle haben die beiden aber noch eine ganz andere Aufgabe übernommen. Gemeinsam mit weiteren Helfern, insbesondere Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten, organisieren die beiden Kevelaerer das Konzert von Schloemer im Wallfahrtsort. Am Freitag, 27. September, wird der Musiker ab 19.30 Uhr im Forum Pax Christi spielen.

„Wir haben erste Erfahrungen beim Konzert der Gruppe Cat Ballou sammeln können“, berichtet Boetselaars. „Der Auftritt vor zwei Jahren hat gezeigt, wie gut Konzerte dort funktionieren“, sagt Boetselaars, „ich finde es gut, dass auch auf diese Weise Leben ins Forum kommt.“ Es sei wichtig, im Laufe eines Wallfahrtsjahres und während der Jubiläumswoche vielfältige Angebote zu schaffen, um möglichst viele Leute anzusprechen. Und gerade Schloemer spreche mit seiner Musik Menschen aller Altersklassen an, sind die beiden Organisatoren überzeugt.

Unterstützt wird das Team um Luise Dicks und Lukas Boetselaars, die sich ehrenamtlich in der Organisation engagieren, durch viele weitere freiwillige Helferinnen und Helfer aus unterschiedlichen Vereinen und Jugendverbänden aus Kevelaer. „Das hat bei Cat Ballou sehr gut funktioniert. Wir hatten viele Jugendliche und junge Erwachsene, die zum Beispiel beim Auf- und Abbau angepackt oder Getränke ausgeschenkt haben“, wissen sie. Engagement, das sich lohnt: Der Reinerlös kommt komplett der Jugendarbeit in Kevelaer zugute, wie die Organisatoren betonen. Umso mehr hoffen sie, dass noch viele Karten für das Konzert verkauft werden, damit eben nicht nur die Kosten gedeckt werden, sondern auch etwas für die Arbeit der Jugendlichen herausspringt.

Die Hilfe rund um das Konzert sei ein gutes Beispiel für funktionierende Jugendarbeit, sagt Rütten: „Hier zeigt sich, dass es durchaus die Bereitschaft gibt, sich in der Freizeit für definierte Projekte zu begeistern und sich entsprechend einzusetzen. Da geht es nicht um eine Verpflichtung über viele Monate oder gar Jahre, sondern den Einsatz mit einem klaren Ziel.“

Der Vorverkauf für das Schloemer-Konzert am Freitag, 27. September, ab 19.30 Uhr im Forum Pax Christi hat bereits begonnen. Karten gibt es zum Preis von 19 Euro im Kerzengeschäft Jacobs am Kapellenplatz 25 und auf der Seite www.wallfahrt-kevelaer.de im Internet.

Im Forum Pax Christi entsteht trotz der Überdachung ein Open-Air-Charakter, aber auch wenn es regnen sollte, bleiben die Besucher trocken.