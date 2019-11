Volltreffer gelandet beim diesjährigen Marketing-Preis-Kevelaer

Eine unterhaltsame Abendveranstaltung im Konzert- und Bühnenhaus bildete am heutigen Freitag, 22. November 2019, den Rahmen, in welchem die Wallfahrtsstadt Kevelaer den Marketing-Preis-Kevelaer verlieh. Zahlreiche Vorschläge sind aus der Bevölkerung für den traditionellen Sonderpreis eingegangen. Die Entscheidung, welche Persönlichkeit oder welcher Verein Kevelaer über die Stadtgrenzen hinaus repräsentiert und damit den Bekanntheitsgrad der Stadt überregional steigert, ist in diesem Jahr für den engagierten Verein Schießsportgemeinschaft Kevelaer 2005 e.V., besser bekannt als SSG Kevelaer, gefallen.

Seit fast 15 Jahren verkörpert und lebt der Verein mit Herzblut das Motto „Alles kann, nichts muss“ durch seine Mitglieder, Trainer und Schützen. Generationsübergreifend, innovativ und nachwuchsorientiert arbeitet das SSG-Team bestehend aus über 150 Mitgliedern. Dank des Vereins gilt die Wallfahrtsstadt Kevelaer einmal mehr als aktive und sportliche Stadt am Niederrhein. Für ein positives Image sorgt zudem das Alleinstellungsmerkmal, als einzige Stadt im Kreis Kleve einen Bundesligameister in einer olympischen Sportart vorweisen zu können. Aufgrund dieses Titels durfte sich der Verein Anfang diesen Jahres ins Goldene Buch der Wallfahrtsstadt Kevelaer eintragen.

Botschafter der Heimatstadt

Die SSG Kevelaer gilt als führende Talentschmiede in den Disziplinen Luftgewehr und Kleinkaliber-Gewehr auf nationalem und internationalem Leistungsniveau mit Sitz im Sportzentrum der Hüls. Vorsitzender und Trainer Rudi Joosten beschreibt die Verbundenheit des Vereins mit Kevelaer so: „Wenn wir als Sportschützen in Deutschland und international unterwegs sind, fühlen wir uns auch immer als Botschafter unserer Heimatstadt“. Aushängeschild der SSG Kevelaer ist die 18-jährige Anna Janshen. Die Wettenerin gilt schon als beste deutsche Sportschützin, die als Vizeweltmeisterin und mehrmalige Europameisterin zahlreiche internationale Erfolge feiern durfte.

Durch die Live-Übertragung der Bundesliga Luftgewehr, die seit 2017 im Januar in der Zweifachturnhalle des Sportzentrums stattfindet, haben bereits mehr als 40.000 Zuschauer dieses Sporthighlight aus der Wallfahrtsstadt Kevelaer live mitverfolgt. Das Engagement, der Spaß am Sport und das Miteinander von Jung und Alt machen den Verein aus und werden durch die Auszeichnung mit dem Sonderpreis „Marketing-Preis-Kevelaer“ 2019 weiter gestärkt.