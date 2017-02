Volleyballer verpassen Sensation nur knapp

Bezirkspokal, 1. Runde: In zwei packenden Spielen konnten die Volleyballer des Kevelaerer SV ihre Klasse zeigen. Zum großen Coup reichte es dann ganz knapp nicht.

In heimische Halle fand am Sonntag die erste Runde des Bezirkspokals statt. Beteiligte Mannschaften waren die beiden Bezirksligisten und jeweiligen Kreispokalsieger vom KSV und von der MTG Horst. Komplettiert wurde das Duo von dem Tabellenersten der Landesliga, dem Moerser SC II, und dem Tabellendritten der Verbandsliga, dem SV Bedburg-Hau.

Im ersten Spiel traf der KSV auf den Moerser SC II und begann eindrucksvoll. Mit einer konzentrierten Leistung, sehr guter Blockarbeit und starken Angriffen wurde dem klassenhöheren Gegner der Schneid abgekauft. Der erste Satz ging mit 25:23 an den KSV. Die Marienstädter legten jetzt noch eine drauf und erspielten sich in Satz 2 einen Sieben-Punkte-Vorsprung. In den Köpfen war jetzt aber die nötige Konzentration weg und anstelle einer 2:0-Führung kam der MSC zurück ins Spiel und gewann Satz 2. Moers nahm den Schwung mit in Satz 3, welcher deutlich an den MSC ging. Aber der KSV bäumte sich wieder auf und nach gewonnenem 4. Satz musste der Tie-Break entscheiden. Hier war es dann eine klare Angelegenheit für den KSV. Die erste Überraschung des Tages war perfekt.

Spiel Nummer zwei ist schnell erzählt: Verbandsligist SV Bedburg-Hau schickte in einem einseitigen Spiel die Mannschaft von der MTG Horst (BeL) mit 3:0 nach Hause.

Die beiden Sieger mussten jetzt noch ermitteln, wer in die Endrunde des Bezirkspokals zieht. In einem hochklassigen Spiel konnte man nicht sehen, welche Mannschaft zwei Klassen höher angesiedelt ist. Die Spieler von Trainerin Heike Thyssen kämpften um jeden Ball und so entwickelte sich ein äußerst knappes Spiel, in dem nur Kleinigkeiten den Ausschlag für den Satzerfolg gaben. Satz 1 ging an den KSV. Aber das Team von der SV ließ auch nicht locker und holte sich Satz 2 und 3. Unzufrieden war Heike Thyssen zwischenzeitlich mit der Abwehr, welche sich zu weit zurück zog und etliche gelegte Bälle nicht bekam. Nachdem diese Schwäche dann aber abgelegt werden konnte, ging Satz 4 wieder an die Marienstädter. Im entscheidenden 5. Satz konnte sich keine Mannschaft richtig absetzen. Das glücklichere Ende hatte, mit 17:15, dann der SV Bedburg-Hau. Gegner und Zuschauer zollten dem KSV aber Respekt für die tolle Leistung.

Die Ergebnisse im Überblick:

Kevelaerer SV – Moerser SC II 3:2 (25:23; 24:26; 14:25; 25:21, 15:9)

SV Bedburg-Hau – MTG Horst 3:0 (25:12, 25:14, 25:16)

Kevelaerer SV – SV Bedburg-Hau 2:3 (25:23, 20:25, 23:25, 25:23, 15:17)