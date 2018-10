Volleyballer stehen mit leeren Händen da

In der Verbandsliga endete der Ausflug der Kevelaerer Volleyballer nach Essen nicht sehr erfreulich. Gegen den TVG Holsterhausen setzte es eine deutliche 0:3 (15:25, 18:25, 17:25) Niederlage.

Holsterhausen, in den ersten beiden Spielen noch ohne Satzverlust, war sicher leicht favorisiert. Mit dem KSV standen den Essenern aber auch ein leichter Gegner gegenüber.

Der KSV produzierte Eigenfehler am laufenden Band und machte es der sehr erfahrenen Mannschaft sehr leicht. Unkonzentriertheiten in Annahme wechselten sich mit Blockschwäche und drucklosem Angriff ab.

So gelang es dem KSV zu keiner Zeit, den nötigen Druck aufzubauen. Holsterhausen selbst spielte dabei einfach seinen Streifen runter und konnte auf die Fehler des KSV warten.

Die einzelnen Sätze verliefen immer im gleichen Schema. Schnell war der KSV mit 2, 3 Punkten im Rückstand. Zum Satzende vergrößerte sich dieser Abstand dann zum Endergebnis von 15:25, 18:25 und 17:25.

Trainerin Heike Thyssen versuchte mit Auszeiten und Spielerwechsel die Mannschaft noch wachzurütteln, aber bis auf vereinzelte positive Aktionen, blieb die Mannschaft deutlich unter ihren Möglichkeiten. Bis zum nächsten Spieltag am 3. November hat die Mannschaft nun Zeit wieder in die Spur zu kommen.

Für den Kevelaerer SV spielten: Boetselaars, Broeckmann, Holtappels, Kannenberg, Karpachev, Keuler, Nobbers, Novak, Ophey, Thyssen und Verhoeven.