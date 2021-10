Volleyballer starten erfolgreich in die Saison

Am vergangenen Wochenende durften die Volleyballer*innen des Kevelaerer Sportvereins in die neue Saison einsteigen. Nach der coronabedingten Zwangspause waren alle Spieler*innen gespannt auf die erste Partie.

Den Auftakt machte am Samstag die neu formierte Damenmannschaft. Die von Alessandro Nobbers trainierten jungen Frauen starten in der Bezirksklasse. Für die Spielerinnen steht der Spaß und das Sammeln von Spielerfahrung im Vordergrund. Die Zweitvertretung des 1. VBC Goch war der erste Gegner der Saison. Die Gocher Damen konnten sich an diesem Spieltag zuerst gegen den TSV Weeze II warm spielen, bevor der KSV an der Reihe war. Mit einem 3:1 Sieg im Rücken zeigten die Gocher Damen dann auch schnell, dass es für den KSV noch nicht viel zu holen gab, was aber der Stimmung in der Mannschaft keinen Abbruch tat.

Zufriedener Trainer

Auch wenn man in den Sätzen deutlich unterlegen war und die Partie mit 0:3 (14:25, 5:25, 18:25) verlor, standen die mitgereisten Fans hinter dem Team. Auch Trainer Alessandro Nobbers war mit dem Einstieg in die Welt des Volleyball-Leistungssports zufrieden.

Gespielt haben: Sophie Tinz, Julika Peters, Gianna van Husen, Laura Leuschner, Felina Backes, Jil Wassen, Carolin Thyssen, Isabelle Boßer, Eileen Vennhoff, Lea Drews und Julia Saborowski.

Weiter geht es für die Damen am Samstag mit ihren ersten Heimspielen. Am 30. Oktober um 12 Uhr heißt der Gegner VC Eintracht Geldern III und direkt im Anschluss an das Spiel trifft man auf den TSV Weeze II. Gespielt wird in der Zweifachhalle am Schulzentrum Hüls.

Auftakt der Herren II

Die beiden Herrenmannschaften durften am Sonntag antreten. Dabei traf die Herren II auf die Mannschaft vom 1. VBC Goch II. Auch in dieser Liga hat die Heimmannschaft immer zwei aufeinanderfolgende Spiele.

Die Kevelaerer Mannschaft, die von Interimstrainer Peter Herbe betreut wurde, ging selbstbewusst ins Spiel. Frühzeitig konnten sich die Spieler um Zuspieler Marius Peters leicht absetzen. Auch ohne die Leistungsträger Janik Janßen, beruflich verhindert, und Jan Broeckmann, Aushilfe bei den Herren I, zeigte das Team eine geschlossene Leistung. Nach dem Satzerfolg mit 25:17 ging es im zweiten Satz ausgeglichener zur Sache. Nach dem Stand von 11:11 konnte sich dann aber Goch ein wenig absetzen. Trainer Peter Herbe reagierte und wechselte mit Marco Bergers und Michal Zlotucha zwei erfahrene Kräfte ein – leider ohne spürbare Wirkung. Goch konnte Satz 2 mit 25:21 gewinnen. Im dritten Satz stellte Peter Herbe die Aufstellung um. Mit dieser Formation erspielte sich der KSV II einen Vorsprung, der aber leichtfertig wieder vergeben wurde.

Nach der fälligen Auszeit lief es wieder rund und Satz 3 ging mit 25:21 an den KSV. Auch in Satz 4 war der KSV überlegen. Herbe nutzte dies wiederum für einige Wechsel. Routiniert und abgeklärt konnten sich Tobias Reuters und André Ophey nochmals einbringen. Satz 4 ging mit 25:16 an den KSV und somit war der 3:1 Sieg unter Dach und Fach gebracht.

Für den KSV II spielten: Cordell Norman Nikrandt, Justin Ostrau, Marius Peters, Tobias Reuters, Stefan Kannenberg, Peter Herbe, Michal Zlotucha, Marco Bergers, Grzegorz Pytlik, André Ophey und Jan Eyll.

Die Herren II gehen am nächsten Spieltag, 30. Oktober, um 17 Uhr, gegen den TSV Bayer Dormagen ins Rennen. Gespielt wird in der TSV Bayer Halle 2.

Vertrauen in die Stammsechs

Im ersten Spiel in der Volleyball-Verbandsliga trat am Sonntag der KSV beim TuS 08 Lintorf an. Die beiden Teams tasteten sich erst mal ab und keine Mannschaft konnte sich im Verlauf des ersten Satzes absetzen. Beim Stand von 23:23 konnte dann Zuspieler Robin Verhoeven mit zwei erfolgreichen Angaben den Satzgewinn holen. Trainerin Heike Thyssen vertraute in diesem und im nächsten Satz auf ihre Stammsechs, in der lediglich Luca Tönißen den verletzten Alessandro Nobbers ersetzte. Auch in Satz 2 bewegten sich die Teams im Gleichschritt. Kurz vor Ende gelang es Lintorf, den Druck zu erhöhen und erzwang eine 4-Punkte-Führung. Der KSV bewies aber mentale Stärke und konnte den 20:24 Rückstand in ein 24:24 drehen.

Dann war zunächst die Luft raus und zwei schnelle Punkte für Lintorf bedeuteten den Satzausgleich. Heike Thyssen brachte auf der Mittelblockerposition nun Jan Broeckmann für Luca Tönißen. Ob es an diesem Wechsel lag oder sich die Mannschaft einfach besser konzentrierte: der KSV gab in den folgenden Sätzen den Ton an und konnte die Sätze 3 und 4 mit 25:15 beziehungsweise 25:19 deutlich gewinnen. Gerade in diesen beiden Sätzen konnte die Mannschaft aus Lintorf der Geschlossenheit des KSV, aber auch der individuellen Stärke der KSV-Spieler nichts entgegensetzen.

Damit steht der KSV nach dem ersten Spieltag an der Spitze der Tabelle und erwartet am kommenden Samstag um 17 Uhr in eigener Halle den Tabellenzweiten SG Kleverland Volleys. Auch die SG konnte ihr erstes Spiel mit 3:1 gewinnen.

Für den Kevelaerer SV standen auf dem Feld: Robin Broeckmann, Jan Broeckmann, Marcel Thyssen, Sebastian Derrix, Luca Tönißen, Robin Verhoeven, Marc Ophey, und Mirko Novak.