Volleyballer schlagen am Sonntag auf

Erste Mannschaft des KSV spielt in Moers - Die Zweitvertretung hat ein Heimspiel

Die Volleyballer des KSV sind am kommenden Wochenende beide am Sonntag, 18. November, aktiv.

Die zweite Mannschaft darf dabei ihr erstes Heimspiel ausrichten und empfängt um 14 Uhr in der Zweifach-Halle des Schulzentrums Hüls den Rumelner TV II. Der KSV II möchte natürlich mit einem Sieg den Kontakt zur Spitze halten und sich so auch einen möglichen Aufstieg im Auge behalten.

Der RTV II hat zwar auch schon zwei Niederlagen auf seinem Konto, zeigte aber immer auch starke Leistungen.

Die Mannschaft vom KSV II, die an dem Spieltag von Nicole Joosten betreut wird, muss eine konzentrierte Leistung abliefern müssen, um einen Sieg einzufahren. Die Mannschaft hofft auf zahlreiche Zuschauer und Unterstützung.

In der Verbandsliga 2 trifft die erste Mannschaft am Sonntag um 15 auf den Moerser SC II. Gespielt wird in Moers im Gymnasium Adolfinum. Dabei spielt der KSV wieder gegen einen Gegner aus dem oberen Tabellendrittel.

Der Moerser SC II ist derzeitig Tabellenzeiter. Die Moerser Mannschaft setzt sich aus erfahrenen Spielern und einigen jungen Auswahlspielern zusammen.

In den bisherigen vier Spielen der Saison ging der MSC immer als Sieger vom Platz. Der KSV muss sich also auch in diesem Spiel mit der Außenseiterrolle begnügen.

Trainerin Heike Thyssen würde daher auch jeden Punktgewinn als Erfolg werten. Bei der Aufstellung wird Heike wieder sehr flexibel agieren. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Mannschaftskapitän Marcel Thyssen. Wenn die jungen Kevelaerer ihre Leistung stabilisieren, ist allerdings auch in diesem Spiel eine Überraschung nicht ausgeschlossen.