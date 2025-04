Volleyballer mit Niederlage zum Saison-Abschluss

Im letzten Spiel in der Regionalliga reiste der KSV nach Bielefeld. Trainerin Heike Thyssen musste dabei berufsbedingt auf ihre beiden Außenangreifer Dominik Booms und Robin Broeckmann verzichten. Verletzungsbedingt fiel zudem noch Mats Herbe aus. Alessandro Nobbers konnte ebenso verletzungsbedingt nur als Libero auflaufen.

Trotz dieser nicht optimalen Bedingungen startete der KSV sehr gut in die Partie gegen den TPSV Bielefeld.

Für die Bielefelder ging es, im Gegensatz zum KSV, noch um wichtige Punkte. Mindestens einen Punkt benötigten die Bielefelder, um sich die Aufstiegsrelegation zu sichern. Erst nach zwei Auszeiten, bei Spielständen von 5:9 und 5:13, kam Bielefeld in seinen gewohnten Rhythmus. Umgekehrt produzierte der KSV nach diesem Blitzstart, zu viele leichte Fehler. Bielefeld übernahm die Spielkontrolle und auch die Führung. Auch Auszeiten auf Seiten des KSV konnten die Satzniederlage von 18:25 nicht mehr verhindern.

In den beiden folgenden Sätzen blieb Bielefeld spielbestimmend und konnte sich immer frühzeitig einen Vorsprung sichern. An der Unterstützung der mitgereisten Fans lag es zumindest nicht, dass der KSV auch die Sätze zwei und drei mit 17:25 und 18:25 abgeben musste.

Als „MVP“ auf Seiten des KSV wurde Zuspieler Marcel Thyssen geehrt. Da der Klassenerhalt aber schon im letzten Spiel gesichert wurde, nahmen die Kevelaerer Spieler die Niederlage mit einem lachenden Auge.

Für den KSV spielten: Alessandro Nobbers, Janik Janßen, Marcel Thyssen, Jan Reiners, Luca Tönnißen, Robin Verhoeven, Marc Ophey, Joel Peter, Mirko Novak, Christian Neuendorf, Lennart Moormann und André Engel.

Auch die Spielgemeinschaft Weeze-Kevelaer bestritt ihr letztes Saisonspiel. In Krefeld trat die, von Joel Peter betreute, Mannschaft gegen den Kempener TV an. Für das Team ging es noch um den Klassenerhalt.

Bei einem gleichzeitigen Sieg des 1. VBC Goch II wäre ebenfalls ein Sieg notwendig, um die Klasse zu halten. Die SG startete gut in die Partie, aber mit zunehmender Spieldauer gesellten sich gehäuft Fehler in den Spielaufbau. Mitte des ersten Satzes konnte sich Kempen leicht absetzen und den Vorsprung bis zum Satzende auf fünf Punkte ausbauen. Mit 20:25 verliert die SG Weeze-Kevelaer Satz eins.

Auch die weiteren Sätze verliefen nach diesem Muster. Zu Beginn der Sätze konnte die SG mithalten, ließ dann aber abreißen. So gingen auch die Sätze zwei und drei mit 16:25 und 17:25 verloren.

Nach dieser deutlichen 0:3-Niederlage wartete man gespannt auf das Ergebnis des Spiels 1. VBC Goch II gegen den TV Kapellen. Kapellen konnte sich aber auch mit 3:0 gegen Goch durchsetzen, womit der siebte Tabellenplatz und damit der Klassenerhalt gesichert war.

Für die Spielgemeinschaft spielten: Marlon Jahn, Cedric Lapschies, Luca Willems, Pedro Silva Guedes, Anton Lemken, Anthony Mainik, Samuel Deselaers, Kilian Prast, Tom Borrenbergs und Tobias Reuters.

Aufstiegsrelegation im Mai

Die Saison ist für die meisten Kevelaerer Volleyballer nun beendet. Lediglich die zweite Herrenmannschaft muss nochmals in der Aufstiegsrelegation antreten. Am 3. Mai spielt sie auswärts gegen den Siebten der Verbandsliga, den SV Bayer Wuppertal. Danach empfängt sie am 4. Mai noch den Landesligisten des Viersener TV. Gespielt wird um 15 Uhr in der Dreifachhalle des Schulzentrums Hüls.