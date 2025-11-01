Volleyball vom Wochenende

Am vergangenen Wochenende machte die Zweitvertretung der Kevelaerer Volleyball-Herren den Anfang und konnte an die guten Ergebnisse der jüngsten Spiele anknüpfen. In ihrem Heimspiel in der Landesliga wurde der TV Voerde souverän in drei Sätzen geschlagen.

Spannung kam nur selten auf. Lediglich im zweiten Satz, wo der KSV nach einer 5-Punkte Führung die Konzentration etwas schleifen ließ, konnte Voerde das Spiel ausgeglichen gestalten. Aber ein kleiner Schlussspurt brachte Kevelaer den Satzgewinn. Anschließend konnte der TV Voerde nur noch selten das Spiel bestimmen. Wuchtige Angriffe, gute Blockarbeit und konzentrierte Arbeit in der Abwehr ließen den KSV auch Satz 3 mit 25:18 gewinnen. Somit kann sich die Mannschaft aktuell über den zweiten Platz in der Tabelle freuen. Es spielten: Janßen, Verhoeven, Ophey, Kannenberg, Eyll, Thönnes, Koop, Herbe, Derrix, van Meegen und Bergers.

Nach den Spielen der Landesliga musste auch die dritte Mannschaft des KSV antreten. Diese stand gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der Bezirksliga, den SV Bedburg-Hau, auf verlorenem Posten.

In den drei gespielten Sätzen zeigte Bedburg-Hau von Beginn an, dass sie in einer anderen Klasse spielen. Nur selten vermochte der KSV III sich in Szene zu setzen. Nach nur 49 Minuten hatte der SV BEdburg-Hau auch schon Matchball, welchen dieser auch direkt verwandelete. Für die dritte Mannschaft standen Buß, Holl, Lapschies, Lemken, Jahn, Prast, Borrenbergs und Hiep auf dem Feld.

Die Herren der Regionalligamannschaft traten auswärts beim MTV Köln an. Mit gleich fünf Veränderungen in der Startaufstellung startete der Kevelaerer SV. Auf der Diagonalposition kehrte Mirko Novak ins Team zurück und auf Außen starteten Joel Peter und Jan Reiners. Im Zuspiel führte Ben Köllner Regie, während Raphael Giesen auf der Mittelblockerposition ins Team rückte. Der KSV fand hervorragend in die Partie, spielte konzentriert und kontrolliert und sicherte sich den ersten Satz souverän mit 25:20.

Im zweiten Durchgang ließ die Spannung etwas nach, und trotz einiger Wechsel gelang es nicht mehr, den Satzverlust zu verhindern. Auch im dritten Satz blieb das Spiel knapp, doch Köln behielt mit 25:16 die Oberhand. Der vierte Satz begann zunächst holprig, doch nach mehreren Spielerwechseln kämpfte sich Kevelaer mit starker Abwehrarbeit und langen Ballwechseln eindrucksvoll zurück und glich mit großem Einsatz zum 2:2 Satzausgleich aus.

Der Entscheidungssatz entwickelte sich zu einem packenden Schlagabtausch auf Augenhöhe. Beim Stand von 13:13 entschieden schließlich Kleinigkeiten – Köln hatte das Quäntchen Glück auf seiner Seite und gewann das Spiel mit 15:13. Trotz der knappen Niederlage zeigte der KSV eine geschlossene Mannschaftsleistung und knüpfte spielerisch an die gute Entwicklung der letzten Wochen an.

Besonders erfreulich: Jan Reiners nutzte seine Chance auf der Außenposition, überzeugte mit konstant starken Aktionen und wurde verdient zum MVP gewählt. Im Heimspiel am kommenden Samstag um 19 Uhr gegen Freudenberg soll nun der nächste Schritt folgen. Es spielten: Thyssen, Verhoeven, Ophey, Novak, Engel, Peter, Giesen, Köllner, Reiners, Neuendorf, Nobbers und Koop.

Die KSV-Damen machen da weiter, wo sie zuletzt aufgehört hatten. Als einzige Mannschaft der KSV-Volleyballer sind sie weiterhin ungeschlagen.

Im Spiel gegen den TV Sevelen III starten beide Teams mit viel Kampfeswillen. Nach ausgeglichenem Beginn konnte Sevelen sich aber absetzten und Satz Eins mit 25:15 gewinnen. In den zweiten Satz starteten die Kevelaerer Damen mit einer anderen Aufstellung. Mit einer Aufschlagserie von Jacky Keurhorst konnte der KSV punkten. Doch Sevelen hielt dagegen. Nach einem Ass von Julika Peters und einem erfolgreichen Angriff von Gianna van Husen zog der KSV aber davon. Mit 25:18 ging der zweite Satz an den KSV.

Auch der dritte Satz startete ausgeglichen. Doch Sevelen übernahm schnell die Führung, Auszeiten bei 2:5 und 6:12 fruchteten zunächst nicht. Nach einem Ass und einer tollen Rettungsaktion der Slobitchuk-Geschwister hatten die KSV-Damen aber den Kampf angenommen. Kevelaer kam Punkt um Punkt an Sevelen heran und schloss beim Stand von 22:22 auf. Sevelen war verunsichert und gab den Satz mit 23:25 an Kevelaer ab. Mit einer Aufschlagserie von Jacky Keurhorst ging der KSV auch in Satz Vier in Führung. Die Sevelener Mannschaft bewies ihren Ehrgeiz und punktete ebenfalls mit ihren Angriffen und Aufschlägen. Gelungene Angriffs- und Blockaktionen von Isabelle Boßer und Mila Ermers sorgten jetzt für Punkte auf Seiten Kevelaers. Beim Stand von 21:16 hatten die Damen sich einen 5-Punkte Vorsprung erspielt. Diesen brachten sie letztendlich mit 25:22 ins Ziel und gewannen ihr viertes Saisonspiel mit 3:1.

Der KSV steht damit weiterhin an der Tabellenspitze der Bezirksklasse. Es spielten: van Husen, Backes, Platen-Moreno, Mosig, Boßer, Kurtskhalidze, Selders, Ermers, Peters, A.Slobitchuk, N.Slobitchuk, Keurhorst und Vennhoff.

Vorschau

Regionalliga Männer: Sa, 01.11.2025, 19:00 Uhr, Kevelaerer SV – VC Freudenberg, Dreifachsporthalle Schul- & Sportzentrum Hüls

Bezirksklasse Frauen: So, 02.11.2025, 13:00 Uhr, F.C. Rot-Weiss Moers II – Kevelaerer SV, Geschwister-Scholl-Schule in Geldern