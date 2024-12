Volleyball: Letzter Liga-Spieltag des Jahres

In der Dreifachsporthalle des Schulzentrums Hüls empfingen die Volleyballer der Spielgemeinschaft Kevelaer-Weeze in der Bezirksliga der männlichen U16 die Teams der FS Duisburg Mixed und des MTV RW Dinslaken.

Im ersten Spiel gegen die „Freien Schwimmer“ aus Duisburg starteten die Jungs der Spielgemeinschaft gut. Man erspielte sich einen kleinen Vorsprung und konnte diesen bis kurz vor Satzende halten. Duisburg schaffte es dann aber einen 16:17 Rückstand in eine 24:18 Führung zu drehen. Gute Aufschläge der Duisburger Spieler und eine schwächelnde Annahme besiegelten den Satzverlust.

Nach dem 20:25 war der zweite Satz ebenfalls ausgeglichen. Hier starteten aber die Duisburger ein wenig besser. Kevelaer-Weeze war immer mit zwei, drei Punkten im Hintertreffen. Marten Rademacher, Felix Daniels und Anton Lemken konnten den Satz zwar nicht mehr retten, hatten aber einige sehenswerte Szenen im Angriff und Block. Mit 21:25 geht Satz 2 auch an die FS Duisburg Mixed. Nach dieser 0:2 Niederlage ging es weiter gegen den MTV RW Dinslaken. Auch hier konnten die Spieler der SG zeigen, dass Potenzial in ihnen steckt.

Dinslaken, Tabellenzweiter der Bezirksliga 4, war aber das abgeklärtere Team und konnte sich in beiden Sätzen einen deutlichen Vorsprung erspielen. Auch wenn die SG Kevelaer-Weeze stellenweise sehr gut mitspielte, konnte Dinslaken meist zwei Punkte machen, wo Kevelaer-Weeze nur einen Punkt schaffte. So stand auch hier am Ende eine 0:2 Niederlage (14:25, 12:25). Das Trainerteam, mit Anthony Mainik, David Sowa und Frauke Köpp, waren aber insgesamt zufrieden mit ihrer Mannschaft.

Für die SG Kevelaer-Weeze standen auf dem Feld: Marten Rademacher, Ben Niese, Joey Robbers, Corvin Büsch, Leon Benedens, Anton Lemken und Felix Daniels.

Weiter ging es mit dem Regionalligaspiel der KSV-Herren. Mit einem umkämpften 3:1-Erfolg (32:34, 25:16, 30:28, 25:17) gegen den PTSV Aachen II beendet der Kevelaerer SV (KSV) das Jahr 2024 und startet erfolgreich in die Rückrunde.

Vor einer stimmungsvollen Kulisse in der heimischen Halle überzeugte der KSV mit Kampfgeist und starker Teamleistung, wodurch er sein Punktekonto auf 18 Zähler erhöhen konnte.

Vor der Begegnung hatten beide Teams ihre letzten drei Spiele verloren, was das Aufeinandertreffen zusätzlich brisant machte. Der KSV ging mit vier Punkten Vorsprung auf den Tabellen-Vorletzten aus Aachen ins Spiel und hatte personell alle Spieler zur Verfügung.

Neu im Team ist Andre Engel, der sein Debüt feierte. Youngster Mats Herbe ergänzte den Kader ebenfalls. Das Spiel begann, wie erwartet, ausgeglichen und intensiv.

Beide Mannschaften lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem keine der beiden Seiten sich entscheidend absetzen konnte.

Am Ende des ersten Satzes gelang es dem KSV, sich einen kleinen Vorsprung zu erarbeiten, doch Aachen kämpfte sich zurück und wehrte insgesamt acht Satzbälle des KSV ab. Nach einem nervenaufreibenden Satzverlauf setzte sich der PTSV Aachen II schließlich mit 34:32 durch.

Nach dem unglücklichen Satzverlust zeigte sich der KSV unbeeindruckt und ging mit neuer Energie in den zweiten Satz. Getragen von den Fans in der gut besuchten Halle spielte das Team druckvoller und dominanter.

Mit verbesserter Abwehr, starken Angriffen und einem sehr guten Blockspiel konnte sich der KSV früh etwas absetzen und ließ diesmal nichts anbrennen. Gerade mit den beiden Mittelangreifern des KSV hatte der PTSV Aachen seine Probleme. Der Satz ging klar mit 25:16 an die Gastgeber.

Der dritte Satz entwickelte sich erneut zu einem packenden Duell. Beide Teams schenkten sich nichts, und die Führung wechselte mehrmals.

In der entscheidenden Phase bewies der KSV Nervenstärke und verwandelte den vierten Satzball mit einem starken Block von Alessandro Nobbers zum 30:28-Satzgewinn. Ein wichtiger Moment im Spiel, der die Weichen für den Gesamtsieg stellte.

Im vierten Durchgang lief der KSV erst einem Rückstand hinterher. Diesen konnte man bis zur Satzmitte ausgleichen. Danach fanden die Volleyballer des KSVs immer besser in den Satz. Druckvolle Aufschläge, ein wiedererstarkter Block und Angriffe von Robin Broeckmann, der zu dem Zeitpunkt jeden seiner Angriffe verwandelte, sorgten für einen letztendlich verdienten 25:17 Satzgewinn und dem umjubelten 3:1 Erfolg.

Der KSV glänzte durch eine hervorragenden Teamleistung und seinen Kampfgeist. Zum MVP wurde auf Seiten des KSV Libero Lennart Moormann gewählt, der mit starker Abwehrarbeit überzeugte und immer wieder wichtige Bälle rettete.

Auf Seiten von Aachen erhielt Yannik Steffens die Auszeichnung, der den KSV mit seinen Angriffen konstant unter Druck setzte.

Das nächste Spiel für den KSV findet am 12. Januar 2025 statt. Dann trifft das Team auf den Tabellenzweiten TVA Hürth.

Für den KSV spielten: Marcel Thyssen, Robin Verhoeven, Alessandro Nobbers, Luca Tönnißen, Andre Engel, Mats Herbe, Marc Ophey, Christian Neuendorf, Robin Broeckmann, Dominik Booms, Mirko Novak und Lennart Moormann.

Parallel zum Spiel der ersten Herren musste auch die zweite Mannschaft des Kevelaerer SV antreten. Mit einem 3:1 Sieg gegen den Werdener TB beendet der Kevelaerer SV II die Hinrunde und bleibt ungeschlagener Tabellenführer der Landesliga. Unterstützt von Cedric Lapschies aus der Spielgemeinschaft Kevelaer-Weeze als Libero trat das Team als ungeschlagener Favorit an.

Im ersten Satz zeigte der KSV von Beginn an eine starke Leistungund holte den Satz klar mit 25:16. Auch der zweite Satz verlief souverän: Mit stabiler Annahme und cleveren Lösungen im Angriff dominierte Kevelaer das Spielgeschehen und entschied auch diesen Satz mit 25:21 für sich.

Im dritten Satz schien die Partie beim Stand von 22:15 bereits entschieden, doch Kevelaer ließ die Gastgeber zurück ins Spiel kommen. Plötzlich häuften sich Schwächen in der Annahme, und Angriffe blieben erfolglos.

Auch Rückwechsel konnten den Satzverlust nicht verhindern und Werden gewann knapp mit 26:24. Im vierten Satz erholte sich Kevelaer von diesem Rückschlag und lieferte sich ein umkämpftes Duell mit den Essenern.

Letztlich setzte sich der KSV durch und brachte den Satz mit 25:21 und damit den Spielgewinn sicher ins Ziel. Mit diesem Erfolg beendet der Kevelaerer SV II die Hinrunde ungeschlagen und hat gute Aussichten, das Ziel des direkten Aufstiegs zu erreichen. Das nächste Spiel findet am 12. Januar 2025 in Bocholt gegen die SG Kempen-Anrath statt. Spielbeginn ist um 16:15 Uhr.

Für den KSV II waren aktiv: Jan Broeckmann, Stefan Kannenberg, Joel Peter, Raphael Giesen, Ben Köllner, Peter Herbe, Cord Bückers, Jan Eyll, Cedric Lapschies und Marco Bergers.

Das ebenfalls parallel angesetzte Spiel der Damen in der Bezirksklasse wurde kurzfristig abgesagt und wird nachgeholt.

Am Sonntag hatte dann noch die SG Weeze-Kevelaer in der Bezirksliga ihren Auftritt gegen den Kempener TV. Die von Robin Broeckmann gecoachte Mannschaft legte zu Anfang einen starken Auftritt hin. Die SG ließ Kempen kaum Zeit zum Luftholen, da war der Satz auch schon mit 25:12 gewonnen.

Der zweite Satz begann dann aber mit Nachlässigkeiten in der Annahme und Angriff. Robin Broeckmann musste beim Stand von 0:4 seine Männer wieder in die Spur bringen.

Die Ansprache zeigte Wirkung und, angeführt von Kapitän Tom Borrenbergs, übernahm die Spielgemeinschaft wieder das Zepter. Beim Stand von 18:17 kam Tom Borrenbergs zum Aufschlag. Nach 7 Aufschlägen in Folge war das 25:17 unter Dach und Fach.

Mit einer 2:0 Satzführung ging es in den dritten Satz. Aber wie in dieser Saison schon mehrmals erlebt, kam es zum Bruch im Spielfluss. Die Fehlerquote wurde höher und in der Konsequenz konnte Kempen mit 25:17 seinerseits den ersten Satzerfolg feiern.

Das Spiel der Weezer und Kevelaerer stabilisierte sich nun wieder. Aber Kempen war ebenfalls nun im Spiel. Es blieb eine sehr enge Angelegenheit. Weeze-Kevelaer war beim Stand von 23:21 leicht im Vorteil, doch Kempen konterte und feierte, mit 25:23, den Satzausgleich.

Der anschließende Tie-Break war bis zum 12:3 für Weeze-Kevelaer eine eindeutige Geschichte. Doch die Spielgemeinschaft schaffte es nicht, die verbleibenden Punkte zu machen. Kempen konnte zum 13:13 ausgleichen. Beim Stand von 14:13 und 15:14 hatte es die SG trotzdem noch in der Hand das Spiel zu gewinnen.

Leider wurden diese Chancen vergeben. Kempen nutzte seine erste Chance direkt zum 17:15 und gewann somit 3:2.

Die zu dieser Saison neuformierte Mannschaft zeigt aber sehr deutlich, welches Potenzial in ihr steckt und vertraut in der Rückrunde darauf, dieses abzurufen. Damit sollte der Klassenerhalt dann realisierbar sein.

Für die Spielgemeinschaft spielten: Marlon Jahn, Cedric Lapschies, Tobias Reuters, Yannik Saers, Anthony Mainik, Samuel Deselaers, Luca Willems, Tom Borrenbergs und Luis Hiep.