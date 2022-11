Volleyball-Herren weiterhin auf der Erfolgsspur

Volleyball-Verbandsliga Männer: Kevelaerer SV – TV Mülfort-Bell 3:1 (21:25 25:14 25:13 25:14)

Die erste Herrenmannschaft des Kevelaerer SV hatte am Samstag den TV Mülfort-Bell zu Gast in eigener Halle. Trainerin Heike Thyssen konnte dabei endlich auf einen großen, 10-köpfigen Kader zurückgreifen.

Diagonalspieler Mirko Novak wurde allerdings anfangs noch geschont, da er leichte Schulterschmerzen hatte. So entschied sich Heike Thyssen mit zwei Zuspielern zu agieren.

Es war eine ungewohnte Aufstellung und der KSV begann dementsprechend konzentriert. Zu Beginn konnte sich die Mannschaft einen Vorsprung herausspielen.

Mitte des ersten Satzes kippte das Spiel aber zugunsten von Mülfort-Bell. Mit Robin Broeckmann, Mirko Novak und Dominik Booms kamen neue Kräfte auf das Feld, aber auch ihnen gelang es nicht mehr, den drohenden Satzverlust abzufangen.

Mit 21:25 verliert der KSV den ersten Satz. Heike Thyssen hatte jetzt aber ihre Aufstellung gefunden.

Die eingewechselten Spieler blieben auf dem Feld und angeleitet von Zuspieler Marcel Thyssen standen auch die Mittelblocker Luca Tönnißen und Alessandro Nobbers nun sicher im Block.

Es entwickelte sich das, von den Zuschauern gewohnte, dominante Spiel des KSV. Ohne weitere Spielerwechsel wurden die Sätze zwei und drei souverän mit 25:14 und 25:13 gewonnen.

TV Mülfort-Bell hatte in diesen Sätzen nichts entgegenzusetzen. Die Überlegenheit wurde im vierten Satz genutzt, um nochmals zu wechseln. Im Zuspiel zog jetzt Robin Verhoeven die Fäden.

Zudem kehrte auch Marc Ophey und Jan Broeckmann wieder zurück ins Team. Trotz dieser Wechsel spielte der KSV weiterhin konsequent.

Dem Gegner wurde nichts geschenkt und nach insgesamt 70 Minuten Spieldauer war auch der vierte Satz mit 25:14 und damit das Spiel mit 3:1 gewonnen. Der KSV bestätigt damit seine Aufstiegsambitionen.

Nächster Gegner ist die zweite Mannschaft vom Moerser SC. Am 27.11.2022, um 15 Uhr, empfängt der Tabellenletzte den KSV in der Sporthalle des Gymnasiums Adolfinum.

Für den Kevelaerer SV spielten: Dominik Booms, Jan Broeckmann, Robin Broeckmann, Stefan Kannenberg, Alessandro Nobbers, Mirko Novak, Marc Ophey, Marcel Thyssen, Luca Tönnißen und Robin Verhoeven

Volleyball-Bezirksliga Männer: Kevelaerer SV – FS Duisburg 3:0 (25:11 25:8 25:16)

Noch einen Tick souveräner als die erste Herrenmannschaft präsentiert sich zur Zeit die zweite Mannschaft. In Wesel trafen in der Bezirksliga die bis dahin noch ungeschlagenen Mannschaften vom Kevelaerer SV II und dem FS Duisburg aufeinander.

Schon beim Einspielen wurde deutlich, dass der KSV eindeutige, körperliche Vorteile hatte. Im Spielverlauf wurde dann auch klar, dass die freien Schwimmer aus Duisburg auch spielerisch nicht mithalten konnten.

Da der KSV bisher keine Gelegenheit hatte, sich Duisburg anzuschauen, ging der KSV aber kein Risiko ein und verstärkte sich unter anderem mit Sebastian Derrix.

Derrix, eigentlich Spieler der Verbandsligamannschaft, befindet sich zurzeit in Elternpause und konnte so den verhinderten Janik Janßen vertreten. So verliefen die Sätze ähnlich denen gegen die vorherigen Gegner.

Mit druckvollen Aufschlägen wurde ein Spielaufbau auf Seiten Duisburgs meist schon im Ansatz verhindert. Gegen die starken Angriffe von Derrix und Bergers hatten die freien Schwimmer ebenso kein Gegenmittel.

Ohne große Mühen wurde ein komfortabler Vorsprung herausgespielt und der erste Satz mit 25:11 gewonnen. Spielertrainer Peter Herbe konnte in der Aufstellung rotieren und jeden seiner Spieler einsetzen.

Zudem wurde auch die Gelegenheit genutzt auf den Positionen zu rotieren, um auch für künftige Spiele die Flexibilität zu erhalten.

Die Konzentration blieb aber hoch und noch eindrucksvoller wurde auch Satz zwei mit 25:8 gewonnen. Positiv auf Kevelaerer Seite war die aufmerksame Abwehrarbeit.

Trotz der Überlegenheit wurde kein Ball verloren gegeben. Sehr aktiv war in dieser Beziehung Jos Czeranka. Auch im dritten Satz spielte nur der KSV und schnell war ein 10-Punktevorsprung hergestellt.

Auch die körperliche Überlegenheit wurde ausgenutzt. Kaum ein Angriff der Duisburger kam ins Feld, stand der Block doch meist optimal. Nach nicht mal einer Stunde war der dritte Satz mit 25:16 und damit das Spiel mit 3:0 für den KSV beendet.

Damit verbleibt der KSV II an der Tabellenspitze und spielt am 26.11.2022 in Weeze gegen den Tabellenvierten vom Moerser SC III. Das Ziel der Kevelaerer Zweitvertretung ist nun aber klar.

Man möchte möglichst ohne Satzverlust den Aufstieg in die Landesliga schaffen.

Auf dem Feld beim Kevelaerer SV II standen: Marco Bergers, Jos Czeranka, Sebastian Derrix, Peter Herbe, Szymon Marcjan, André Ophey und Tobias Reuters

Volleyball-Bezirksklasse Frauen: Kevelaerer SV – VC Eintracht Geldern III 1:3 (25:23 21:25 18:25 12:25)

In der Bezirksklasse der Frauen empfing der KSV den Tabellenersten, den VC Eintracht Geldern III. Trainer Alessandro Nobbers hatte noch kurz zuvor Heike Thyssen mit ins Team geholt, um der Mannschaft ein wenig mehr Stabilität zu geben.

Allerdings war klar, dass ein Erfolg gegen Geldern ausgesprochen schwierig sein würde. Geldern legte auch gleich sehr gut los und mit starken Aufschlägen erspielte sich die Mannschaft schnell einen 4-Punkte Vorsprung.

Der KSV war aber auch sehr konzentriert und nutzte jede kleine Schwäche des Gegners. So behielt man zumindest den Anschluss. Zum Satzende waren es dann aber die guten Aufschläge von Thyssen, Saborowski und van Husen, welche die Kevelaerer Damen jubeln ließen.

Mit 25:23 ging Satz eins etwas überraschend, aber verdient an den KSV. Die Damen um die Zugspielerinnen Felina Backes und Gianna van Husen gingen in Satz zwei mit dem gleichen Elan die Sache an.

Der VCE Geldern war nun aber konzentrierter und konnte seine Eigenfehler reduzieren. Der KSV machte es seinerseits dem Gegner teilweise zu einfach und übte nur noch wenig Druck aus.

Ein von Geldern zu Satzbeginn erspielter Vorsprung von vier Punkten wurde souverän zum 25:21 Satzausgleich genutzt. Der Tabellenerste war nun im Spiel und ließ in den Sätzen drei und vier dem KSV keine Chance mehr.

Die Kevelaerer Damen konnten in diesen Sätzen lediglich 18 beziehungsweise 12 Punkte erspielen. Gerade im letzten Satz ließen die KSV-Damen ein Aufbäumen vermissen.

Letztendlich ist der Satzgewinn aber ein gutes Zeichen für die weiteren Spiele. Am 19.11.2022 um 15 Uhr geht es dann in eigener Halle, der Zweifach-Turnhalle im Schulzentrum Hüls, gegen den TV Sevelen II.

Bei den Damen des Kevelaerer SV gingen folgende Spielerinnen ans Netz: Felina Backes, Lea Drews, Gianna van Husen, Julika Peters, Julia Saborowski, Heike Thyssen, Sophie Tinz, Eileen Vennhoff und Jil Wassent.