Volleyball-Herren glänzten am Wochenende

Den Volleyball-Herren des Kevelaerer Sportvereins hat das vergangene Wochenende insgesamt neun Punkte beschert. Den Auftakt machte dabei die erste Herrenmannschaft samstags gegen die WVV-Auswahl.

In Marl traf der KSV auf die jungen Kaderathleten. Nachdem die Auswahl bisher lediglich gegen den Tabellenführer aus Essen eine Niederlage hinnehmen musste, waren die Marienstädter gewarnt. Entgegen der Erwartungen entwickelte sich allerdings eine einseitige Partie. Das leicht ausrechenbare Spiel der WVV-Auswahl stellte die sicher stehende Abwehr nie vor Probleme. Zusammen mit einer konstant guten Angriffsleistung dominierten die Kevelaerer über weite Strecken. Satz eins ging so mit 25:18 an den KSV. Lediglich in der Schlussphase des zweiten Satzes wurde es ein wenig enger, bevor drei gute Spielzüge aus einem 22:23 dann noch ein 25:23 machten. Die junge WVV-Auswahl konnte fortan nichts mehr entgegensetzen und auch Satz drei ging mit 25:12 an die Kevelaerer Sportler. Nach 66 Minuten war damit das erste 3:0 an diesem Wochenende eingefahren.

Keine Damen, aber Herren II

Weiter ging es am Sonntag. An diesem Tag sollten eigentlich die Kevelaerer Damen ihr Spiel gegen den TSV Weeze II bestreiten. Diese Partie musste coronabedingt jedoch kurzfristig abgesagt werden. Also gingen als nächstes die Herren der zweiten Mannschaft in Neuss ans Netz.

Gegner war hier die SG Holzheim II, die einen Doppelspieltag absolvierte. In ihrem ersten Spiel mussten sich die Holzheimer nur knapp in fünf Sätzen dem Kempener TV beugen. Der KSV II hatte währenddessen Zeit, den Gegner ein wenig zu studieren und machte sich auf ein hartes Stück Arbeit gefasst. Allerdings konnte der in der vorherigen Partie beste Holzheimer Spieler, Stephan Schorreck, an dem zweiten Spiel aus privaten Gründen nicht teilnehmen.

In der flachen Neusser Halle setzte der KSV den Gegner von Beginn an mit starken Angaben unter Druck. So hatten Peter Herbe und Grzegorz Pytlik gleich mehrere Aufschlagserien. Aber auch Marco Bergers über die Außenangreiferposition und Jan Broeckmann über die Mitte waren nur selten zu stoppen. Die Überlegenheit nutzte Spielertrainer Herbe zu zahlreichen Wechseln und Rotationen. Dadurch ließen die Kevelaerer zwar den einen oder anderen Punkt liegen, was an dem eindeutigen Sieg allerdings nichts ändern konnte. Mit 25:20, 25:16 und 25:20 gelang so der zweite glatte 3:0 Erfolg des Wochenendes.

Der KSV II belegt aktuell mit acht Punkten Rückstand auf Platz eins zwar nur den dritten Platz, hat aber mit zwei Nachholspielen noch alle Möglichkeiten offen.

Druck im Angriff, guter Block

Ebenfalls am Sonntag traf dann noch die erste Herrenmannschaft auf den Tabellennachbarn der TSG Holsterhausen. So nah die Mannschaften in der Tabelle auch stehen, so weit lagen an diesem Tag ihre Möglichkeiten auseinander. Mit druckvollem Angriffsspiel und guten Blockaktionen ließen die Kevelaerer dem Gegner kaum Zeit zum Luft holen.

Nach nur 16 Minuten und 25:11 Punkten war Satz eins geschafft. Zum Unmut von Trainerin Heike Thyssen schaltete der KSV dann allerdings einen Gang runter und ließ die TSG ins Spiel kommen. Holsterhausen konnte sich mehr und mehr absetzen. Von dem guten Block des ersten Satzes war beim KSV nichts mehr zu sehen. Die Angreifer der TSG fanden immer eine Lücke und zogen auf 24:18 davon. Nun kam die Zeit des zuvor ins Spiel gekommenen Marcel Thyssen. Mit starken Angaben drehte der KSV das Spiel. In dieser Phase stand dann der Block auch wieder und aus dem Rückstand wurde eine 25:24 Führung. Die TSG hielt aber nochmals dagegen, ehe Stefan Kannenberg mit zwei Angaben den Satz mit 29:27 beendete.

Im dritten Satz war der KSV dann von Beginn an konzentriert dabei und dominierte den Satz wie zu Beginn des Spiels. Mit 25:14 war auch der letzte 3:0 Erfolg eingefahren. Heike Thyssen war besonders von der Leistung des aus der zweiten Mannschaft hochgezogenen Stefan Kannenberg angetan, der sich insbesondere im Block hervortat.

Mit diesen zwei Siegen klettert der KSV vorerst wieder auf Platz zwei in der Tabelle.

Nächster Spieltag

Weiter geht es dann für die zweite Mannschaft am kommenden Sonntag. In einem Nachholspieltag trifft das Team auf die Mannschaften vom TV Büttgen-Horst und SG Holzheim II. Anpfiff der ersten Partie gegen den TV ist um 12 Uhr in der Zweifachhalle im Schulzentrum Hüls. Die nachfolgende Partie wird anschließend ausgetragen.