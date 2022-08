Volles Programm für Kinder

Besonders viel Liebe hat man in diesem Jahr in den Bereich „Kultur für Kinder“ im Rahmen des städtischen Kulturprogramms gesteckt. Denn die Zeit vergeht bei Kindern ,wie im Flug‘ – wer wüsste das besser als Eltern und Großeltern. Und die jüngsten Kevelaererinnen und Kevelaerer haben in der Zeit der Pandemie schließlich fast zwei Jahre lang auf Theater verzichten müssen. Also sollte der Nachholbedarf groß sein. Und der städtische Kulturbereich reagiert darauf mit äußerst interessanten Stücken, die allesamt von großen Profibühnen nach Kevelaer ins Bühnenhaus gebracht werden. Mehrere der Stücke sind dabei nicht nur für den Familienausflug, sondern auch für Kindergärten oder Grundschulen geeignet, da die Aufführungen unter der Woche stattfinden.

Einzelkarten gibt es zum Preis von 4 Euro in der Tourist Information im Rathaus. Kindergartengruppen und Schulklassen können sich telefonisch anmelden.

Der kleine Vampir

Los geht‘s am 15. September 2022, um 10 Uhr, mit dem Stück „Der kleine Vampir“ nach den Büchern von Angela Dommer-Bodenburg. Die Produktion des Westfälischen Landestheaters Castrop-Rauxel ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren: Anton Bohnsack liest für sein Leben gern Gruselgeschichten. Als er eines Abends alleine unter seiner Bettdecke in »Frankenstein« schmökert, landet plötzlich ein echter Vampir auf Antons Fensterbank. Zum Glück stellt sich Rüdiger von Schlotterstein als recht freundlicher Blutsauger heraus. Nur Antons Eltern dürfen natürlich nicht mitbekommen, dass der neue beste Freund ihres Sohns ein sonnenscheuer Gruftbewohner ist. Zusammen mit Rüdigers Schwester Anna kämpfen sie gegen den Friedhofswärter und Vampirjäger Geiermeier. Verrückt, was alles passiert, wenn sich ein Mensch mit einem jungen Vampir anfreundet.

Dornröschen

Dornröschen besucht am 8. Dezember 2022, um 9 und 11 Uhr, das Bühnenhaus in Kevelaer. Das flotte, freche Märchenmusical eignet sich für Kinder ab 5 Jahren und ist eine Produktion der Musikbühne Mannheim:

Der König und die Königin haben endlich ein Kind bekommen! Nun soll es eine große Tauffeier für die kleine Prinzessin geben. Doch eine Fee wird nicht eingeladen und rächt sich mit einer bösen Prophezeiung: An ihrem 16. Geburtstag sticht sich Röschen an einer vergifteten Spindel und fällt in einen hundertjährigen Schlaf. 100 Jahre später treffen sich der Urenkel des Prinzen und auch die böse Fee wieder, die jetzt als moderne Geschäftsfrau ihr Unwesen treibt. Und überhaupt ist die Welt inzwischen seltsam geworden. Autos fahren ohne Chauffeur herum, die Leute halten sich kleine, schwarze Kästchen ans Ohr oder vor die Nase, schneiden sich Löcher in ihre Hose und tätowieren sich wie Seeräuber… Wird das gut gehen in dieser verrückten Welt, zwischen dem modernen Prinzen und Dornröschen, das nach seinem Kuss endlich erwacht?

Der Froschkönig

Kaum hat sich Dornröschen verabschiedet, steht am 11. Dezember 2022, 15 Uhr, auch schon „Der Froschkönig“ auf der Bühnenhausbühne. Der Klassiker nach den Brüdern Grimm eignet sich in der Version des Wittener Kinder- und Jugendtheaters für Kinder ab 4 Jahren. Also eine gute Gelegenheit für die ganze Familie, sich gemeinsam am Sonntagnachmittag auf den alten Disput zwischen der schönen Prinzessin und dem grünen Gesellen aus dem Brunnen einzulassen: Eines schönen Tages fällt der Prinzessin beim Spielen ihre goldene Kugel in den Brunnen. Ein Frosch taucht auf und verspricht ihr, die Kugel aus dem Brunnen herauf zu holen, wenn sie ihm wiederum verspricht, fortan seine Freundin zu sein. Der Frosch hält sein Versprechen. Und die Prinzessin? Wird sie ihr Wort halten? Kann ein Frosch der Freund einer Prinzessin sein? Und was sagt der König zu all dem? Und – ist dieser Frosch wirklich nur ein ganz gewöhnlicher Frosch?!

Pinocchio

Im neuen, für die Kultur- und Theaterszene hoffentlich etwas glücklicheren, Jahr wird dann ein kleiner Italiener die Bühne betreten, den die Burghofbühne Dinslaken dorthin bringen wird. Pinocchio nach Carlo Colladi wird am 10. Januar 2023, 10 Uhr, Kinder ab 4 Jahren mit auf seine Abenteuertour nehmen

Schreiner Gepetto traut seinen Augen und Ohren nicht: Da fängt doch seine neueste Schnitzerei einfach zu sprechen und zu tanzen an. Fast so, wie ein echter Junge – fast. Als er Gepetto auch noch Papa nennt, ist es um den Schreiner geschehen. Kurzerhand tauft er die lebende Puppe Pinocchio, weil er sie aus einem Stück Pinienholz gefertigt hat. Er kauft ihr Kleidung und Schulbuch und will sie in die Schule schicken. Leider brauchen Fuchs und Katze, die er auf dem Weg zur Schule trifft, nicht viel Überzeugungskraft, um ihn auf Abwege zu bringen. Wer will schon in die Schule? Und so stolpert er auf hölzernen Beinen von einem Schlamassel in den nächsten. Gut, dass er unterwegs nicht nur Feinde, sondern auch echte Freunde findet, wie die Grille oder die zauberhafte blaue Fee, die ihm immer wieder aus der Patsche helfen. Denn eigentlich will Pinocchio doch nur eines: Endlich ein echter Junge werden.

Pippi in Taka-Tuka-Land

„Pippi in Taka-Tuka-Land“ basiert auf den Motiven des Films, nicht auf denen des gleichnamigen Buches, ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet und wird vom Jungen Theater Bonn am 23. April 2023 und 15 Uhr auf die Bühne gebracht:

Eines Tages erhält Pippi eine Flaschenpost mit einem Hilferuf von ihrem Vater. Seeräuber haben die Hoppetosse gekapert und ihn gefangen genommen. Jetzt sitzt er in einem Kerker in Porto Piluse auf der Insel Taka-Tuka fest und bittet seine Tochter, ihn zu befreien. Zusammen mit Tommi und Annika macht sie sich ans Werk und baut ein echtes Myskodil, ein Fluggerät mit Tretantrieb – mit Platz für die drei Kinder, Herrn Nilsson und den „Kleinen Onkel“. Heimlich bricht das Rettungskommando auf und macht sich auf eine abenteuerliche Reise. Weil Pippi eben das mutigste und stärkste Mädchen der Welt ist, gelingt es ihr mit Hilfe ihrer Freunde, die Seeräuber zu übertölpeln und in die Festung einzudringen. Aber wo halten die Piraten Pippis Papa nur gefangen? Viele Abenteuer müssen die Reisegefährten bestehen, bis sie ihn befreien können und mit Papa Langstrumpf die Heimreise antreten können.