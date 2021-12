Volksbank verabschiedet Regine Tebart

Nach mehr als 42 Jahren Tätigkeit bei der Volksbank an der Niers wurde Regine Tebart im Kreis ihrer Familie und Kolleg*innen verabschiedet. Vorstandsmitglied Wilfried Bosch ließ ihr Berufsleben Revue passieren: Als gelernte Bürokauffrau fing die 63-Jährige im April 1979 in der Geschäftsstelle Winnekendonk als Kassiererin an. „Ihre Kontaktfreude, Ihre Aufgeschlossenheit und Ihre Ausstrahlung haben schnell dafür gesorgt, dass Sie bei ihren Kundinnen und Kunden auch später in der Kundenberatung sehr beliebt waren“, betonte Bosch.

Regine Tebart wechselte für die letzten Berufsjahre wegen des Umbaus der Geschäftsstelle nach Kevelaer. Wilfried Bosch dankte der neuen Pensionärin für ihre Flexibilität, ihr Engagement und ihre Hilfsbereitschaft. Mit seinem Dank verband er die besten Wünsche für die Zukunft: Gesundheit und viel Freude in der neu gewonnenen Freizeit.