Volksbank verabschiedet Inge Joosten

Nach mehr als 32 Jahren Tätigkeit bei der Volksbank an der Niers und Vorgängerinstituten wurde Inge Joosten im Kreis ihrer Familie sowie Kolleginnen und Kollegen, auch Ehemaligen im Hotel/Restaurant „Zur Brücke“ in Kevelaer verabschiedet. „Die Brücke dient uns heute auch als Sinnbild für die Überbrückung in den Ruhestand“, meinte Vorstandsmitglied Wilfried Bosch, der das Berufsleben der Kevelaererin Revue passieren ließ. Nach ihrer Ausbildung bei der Volksbank Geldern war sie im Kundengeschäft tätig. Nach der Geburt ihrer Kinder stieg sie als Servicemitarbeiterin bei der Volksbank Kevelaer in der Geschäftsstelle Winnekendonk ein, wo sie bis zum Eintritt in den Ruhestand blieb. Ihre neu gewonnene Freizeit möchte die Pensionärin neben dem Lesen und Schwimmen auch mit dem Fahrradfahren am Niederrhein verbinden. Wilfried Bosch bedankte sich bei Inge Joosten für die ausgeprägte Flexibilität, die Hilfsbereitschaft und die Freundlichkeit, die ihre Kunden immer sehr schätzten. Auf dem Foto: Vorstandsmitglied Wilfried Bosch mit Inge Joosten.