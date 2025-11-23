Volksbank unterstützt Faustkämpfer

Durch die Unterstützung der Volksbank an der Niers konnten die Faustkämpfer Kevelaer 1958 e.V. einen neuen Zeitnehmer und einen neuen Gong anschaffen. Diese kamen bereits zur diesjährigen Stadtmeisterschaftim Hubertuszelt auf Keylaer zum Einsatz.

Zur offiziellen Übergabe des Zeitmessers und des Gongs besuchte Michael Rütten, der Geschäftsstellenleiter der Volksbankfiliale in Kevelaer, das Training der Fauskämpfer.

Die Faustkämpfer Kevelaer 1958 e.V. trainieren montags um 18 Uhr und freitags um 17 Uhr in der Turnhalle der Antonius-Grundschule in Kevelaer. Weitere Informationen über den Verein oder ein Probetraining können über die Homepage www.faustkämpfer-kevelaer.de eingeholt werden.