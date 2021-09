Volksbank spendiert Matschküchen für Kitas

„Matschküchen“ liegen voll im Trend – hier können sich die Kleinen an Zutaten wie Wasser, Sand und Blättern austoben, um beispielsweise Kuchen oder Matsch-Smoothies herzustellen. Um diese Art des Spielens für die Kinder in der Region zu fördern, hat die Volksbank an der Niers im Sommer flächendeckend alle Kindergärten ihres Geschäftsgebiets entlang der Niers mit insgesamt über 120 Matschküchen für den Außenbereich ausgestattet – unter anderem in Kevelaer, Wetten, Twisteden, Kervenheim und Winnekendonk.

„Kinder sind unser wichtigstes Potential, unsere Zukunft. In den letzten Monaten mussten sie durch geschlossene Kindergärten, Sporthallen und ähnliches auf vieles verzichten, daher wollten wir den ganz Kleinen der Region mit dieser Aktion etwas Gutes tun“, erklärt Michael Rütten, Geschäftsstellenleiter der Volksbank in Kevelaer.

Ausgestattet mit einer Spüle mit Wasseranschluss lädt die bunte Küche die Kinder dazu ein, mit Sand und Erde zu hantieren. Neben einem großen „Dankeschön“ der Leitungen gab es strahlende Augen der Mädchen und Jungen, die die neuen Küchen sofort ausprobierten.

Möglich gemacht wurde die Aktion unter anderem durch die vielen Gewinnsparer*innen, die mit ihrem Loskauf gemeinnützige lokale Projekte unterstützen. Im gesamten Geschäftsgebiet der Volksbank freuten sich die Kinder und Erziehende, unter anderem in der Kita Wiesenzauber in Kevelaer und im St. Petrus Kindergarten in Wetten.