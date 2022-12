Volksbank an der Niers verabschiedet Johannes Kleuskens

Nach über 43 Jahren bei der Volksbank an der Niers wurde Johannes Kleuskens im Rahmen einer Feierstunde mit der Kollegschaft, Freundinnen, Freunden und Familie in den Ruhestand verabschiedet. Kleuskens war knapp 15 Jahre Geschäftsstellenleiter in Wetten und anschließend Ortsrepräsentant. In dieser Funktion hatte für ihn die Zusammenarbeit mit den Wettener Vereinen und Institutionen einen hohen Stellenwert. Nun blickt Johannes Kleuskens freudig auf den neuen Lebensabschnitt, in dem er viel Zeit mit seiner Familie verbringen möchte.

Sein Amt als Ortsrepräsentant und damit Ansprechpartner für das Engagement der Bank in Wetten übernimmt zukünftig Heiner Vos. Der Wettener ist bereits seit 25 Jahren bei der Volksbank an der Niers tätig und arbeitet als Kundenberater in der Geschäftsstelle Kevelaer. Heiner Vos engagiert sich in seiner Freizeit unter anderem bei der Wettener Feuerwehr und freut sich auf seine neue Aufgabe.