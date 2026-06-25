Volksbank an der Niers bleibt auf Kurs

Mehr als ein Kreditinstitut

Die Volksbank an der Niers hat bei ihrer Vertreterversammlung im Gocher KASTELL ein insgesamt starkes Geschäftsjahr 2025 vorgestellt. Die Bilanzsumme stieg auf 3,4 Milliarden Euro, das Kreditgeschäft legte weiter zu, und die Mitglieder entschieden sich für eine Dividende von fünf Prozent.

Vorstand und Aufsichtsrat nutzten den Abend zugleich, um über die strategische Ausrichtung, mögliche Personalveränderungen im Vorstand und die digitale Weiterentwicklung der Bank zu informieren.

Solides Wachstum im schwierigen Umfeld

Der Vorstandsvorsitzende Johannes Janhsen betonte, dass die Bank in einem von Unsicherheit geprägten wirtschaftlichen Umfeld gut aufgestellt sei. Die Bilanzsumme erhöhte sich nach den vorliegenden Angaben um 3,5 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro, die Zahl der Mitglieder wuchs auf 55.377.

Auch beim Kreditgeschäft meldete die Genossenschaftsbank ein Plus von 6,3 Prozent auf 2,38 Milliarden Euro. Die Kundeneinlagen stiegen um 3,7 Prozent auf 2,72 Milliarden Euro, der Jahresüberschuss lag mit 7,2 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres.

Blick auf die Region

Für die Menschen und Unternehmen am Niederrhein sind diese Zahlen mehr als eine Bilanznotiz. Gerade für Familien, Handwerksbetriebe und mittelständische Firmen ist eine stabile regionale Bank ein wichtiger Partner bei Bauvorhaben, Investitionen und Vorsorgefragen. Janhsen stellte die Rolle der Volksbank deshalb unter das Motto „Mehr als eine Bank“.

Auch die Themen KI, digitale Bankkanäle, nachhaltige Transformation im Mittelstand und private Altersvorsorge standen im Mittelpunkt des Vorstandsberichts.

Vorstand und Perspektive

Aufsichtsratsvorsitzender und Versammlungsleiter Dieter Wies berichtete über die geplante Weiterentwicklung des Vorstandsgremiums. Robert Gorthmanns wurde bereits zum Generalbevollmächtigten bestellt, Jörg Puslat soll ab Anfang Oktober als weiterer Generalbevollmächtigter beginnen; beide sollen Mitte 2027 in den Vorstand berufen werden.

Zur Frage einer möglichen Fusion mit der Volksbank Kleverland erklärte Janhsen, dass die Gespräche weiterhin unverbindlich und ergebnisoffen geführt würden und derzeit noch Prüfungen liefen. Abschließende Ergebnisse lägen noch nicht vor, die Mitglieder würden transparent informiert.

Beschlüsse der Vertreter

Die Vertreterversammlung stellte den Jahresabschluss fest, entlastete die Gremien und beschloss die vorgeschlagene Dividende von fünf Prozent. Zudem wurden Michael Klemm aus Geldern und Andrea Scheddin aus Goch in den Aufsichtsrat wiedergewählt.

Sportlicher Gastvortrag

Einen besonderen Akzent setzte der Vortrag von Sportschützin Anna Janssen aus Wetten. Die Olympiateilnehmerin gab Einblicke in ihren Alltag zwischen Leistungssport, Studium und Beruf und sprach über mentale Stärke, Umgang mit Druck und die Bedeutung von Gelassenheit.

Für das Publikum aus der Region hatte ihr Auftritt eine besondere Nähe: Janssen zeigte, wie stark Disziplin, Teamgeist und innere Ruhe nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag tragen können.