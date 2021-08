Volksbank an der Niers begrüßt neun Nachwuchskräfte

Der Einstieg ins Berufsleben ist geschafft: Neun junge Menschen haben im August ihre Ausbildung bei der Volksbank an der Niers begonnen.

Die angehenden Banker*innen wurden an ihrem ersten Arbeitstag von Ausbildungsleiter Philipp Lengkeit und Vorstandsmitglied Johannes Janhsen herzlich begrüßt. In den kommenden Jahren werden die Auszubildenden lernen, im Rahmen der genossenschaftlichen Beratung individuelle Finanzlösungen für ihre Kund*innen zu finden. Dabei wird neben den klassischen Lerninhalten und Praxiserfahrung auch Wert auf Kompetenzen wie prozessorientiertes Denken und digitale Fähigkeiten gelegt. „Auch im Bankwesen macht sich der digitale Wandel bemerkbar und er wurde durch die Pandemie noch beschleunigt“, erklärt Ausbildungsleiter Philipp Lengkeit. „Die Situation bringt neue Anforderungen an die Bankkaufleute mit sich. Entsprechend praxisnah und ganzheitlich wird die Ausbildung bei uns gestaltet.“

So rückt auch die im vergangenen Jahr in Kraft getretene neue Ausbildungsordnung das Gesamtbankverständnis stärker in den Fokus als bisher. Der ergänzende überbetriebliche Unterricht rundet das Ganze ab. Zudem stellt die Bank den Auszubildenden iPads zur Verfügung, die beispielsweise für den Berufsschulunterricht genutzt werden können, der in den vergangenen Monaten coronabedingt vermehrt digital stattgefunden hat.

Kreditabteilung, Marketing, Controlling

Während der Einführungstage lernen die angehenden Banker*innen die unterschiedlichen Abteilungen und Prozesse der Bank besser kennen. Parallel geht es direkt in die Geschäftsstellen, wo sie im Service und in der Beratung im Einsatz sein werden. Nach und nach werden die neuen Mitarbeitenden auch die internen Abteilungen kennenlernen, wie beispielsweise die Kreditabteilung, das Marketing oder das Controlling. Mitte August erwartet die Auszubildenden dann ein zweitägiges Seminar in Forsbach als Auftakt zum überbetrieblichen Unterricht.

Weitere Informationen zu einer Ausbildung bei der Volksbank an der Niers gibt es unter www.vb-niers.de/ausbildung. Für 2022 gibt es noch freie Ausbildungsplätze.