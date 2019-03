Vogelschießen und Bezirksschützenfest

Das Wochenende 22. und 23. Juni steht in Lüllingen unter dem Motto „Gemeinschaft zwischen Jung und Alt“ in der Schützenfamilie der St. Rochusbruderschaft und des Bezirksverbands Kevelaer.

Am Samstag, 22. Juni, findet zunächst das Vogelschießen der St. Rochusbruderschaft Lüllingen statt und am Sonntag, 23. Juni, ist die Bruderschaft Ausrichter des Bezirksschützenfests des Bezirks Kevelaer.

Das Vogelschießen wurde wegen dem Bezirksschützenfest vom üblicherweise 1. Samstag im Juli auf den 22. Juni vorverlegt. Um 15.45 Uhr treten die Schützenschwestern und Schützenbrüder vor dem Eingang der Kirche an. Unter den Klängen des Musikvereins Walbeck geht es um 16 Uhr zum Schießstand auf dem Dorfplatz. Hier ist für Speis und Trank gesorgt. Es gibt neben dem eigentlichen Vogelschießen um Preise und die Königswürde auch ein Damenpokalschießen, Schülerpokalschießen und Kindervogelschießen zu dem auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen sind.

Die Bruderschaften in den Gelderner Ortsteilen Lüllingen und Walbeck gehören im Bund der deutschen historischen Bruderschaften zum Bezirksverband Kevelaer.

So findet in diesem Jahr das Schützenfest des Bezirks mit Rahmenprogramm für alle Teilnehmer und Besucher in Lüllingen statt.

Begonnen wird am 23. Juni mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr im Pfarrgarten hinter dem Pfarrheim. Hieran schließt sich gegen 11.45 Uhr ein Umzug durch den Ort an. Dieser geht über den Rochusweg am Friedhof vorbei zur Twistedener Str. und über die Genieler Str. zur Festwiese hinter dem Vereinslokal Landgasthof Luyven. Nach den Festansprachen dort gegen 12.30 Uhr findet ein Schaufahnenschwenken auf der Festwiese statt. Um 13.30 Uhr beginnt der Fahnenschwenkerwettbewerb im Pfarrgarten und um 14 Uhr beginnen die Schießwettkämpfe auf dem Dorfplatz.

Die Siegerehrung zu den Wettkämpfen findet um 17 Uhr statt. Zu beiden Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkommen.