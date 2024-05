Am 11. Mai 2024 ab 15 Uhr findet das Vogelschießen in Winnekendonk auf dem St. Sebastianus Platz, neben der Feuerwehr, in Winnekendonk statt. Es werden Kaffee, Kuchen, Pommes und Leckeres vom Grill angeboten. Eine Hüpfburg und Zuckerwatte warten auf die Kinder.

An diesem Tag darf jedes Kind von 6 bis 11 Jahren am Kindervogelschießen mit die Armbrust teilnehmen. Für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren ist ein Vogelschießen mit dem Luftgewehr möglich. Gleichzeitig schießen die Mitglieder der Bruderschaft um ihre Preise und später wird der König der Bruderschaft ermittelt. Alle Besucher sind zum Mitfeiern herzlich eingeladen.