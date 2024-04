Vogelschießen in Wetten

Das Schützenfest auf dem Marktplatz ist mittlerweile eine feste Institution in Wetten geworden. So werden auch in diesem Jahr alle im Dorf das Vogelschießen der St. Petrus-Schützen auf dem Markt mitfeiern können.

Am Samstag, 27. April 2024, wird ab 19 Uhr zuerst der Knoasekönig oder die Knoasekönigin beim öffentlichen Knoaseschießen auf dem Markt ermittelt. Beim Knoaseschießen dürfen alle Wettener bzw. alle Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren mitschießen. Das Ende bleibt offen, da keiner weiß, wann die Knoase fällt. Für das leibliche Wohl ist an diesem Abend gesorgt. Für die gute Stimmung und gute Laune sorgt DJ Paddy mit seiner Musik.

Am Sonntag, 28. April 2024 findet das traditionelle Vogelschießen auf dem Marktplatz statt, wozu auch wieder alle Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Wetten und Umgebung eingeladen sind.

Nach der Andacht werden die Schützen mit Begleitung des Musikvereins Wetten gegen 14.30 Uhr an der Vogelstange eintreffen. Dort werden sie ab ca. 15 Uhr zunächst die Trophäen (Flügel, Schwanz, Kopf) erobern, um danach die Königswürde auszuschießen. Parallel dazu ermitteln die Jugendlichen und die Schüler ihren Prinzen.

Ein Tag für die ganze Familie

Teile des Marktes werden von einem großen Fallschirm überdacht sein. Darunter können sich Besucherinnen und Besucher in der Cafeteria oder am Pavillon mit selbstgebackenen Kuchen, Kaffee, Bier, Softdrinks und Würstchen verwöhnen lassen. Auch die Kinder werden ihren Spaß haben, ob beim Kinderschminken oder auf der großen Hüpfburg.

Musikalisch wird die Veranstaltung vom Wettener Musikverein und DJ Paddy begleitet.

Am Samstag, 4. Mai 2024, wird dann das neue Königspaar mit Hofstaat und dem Schüler/Jugendprinzen um 18.15 Uhr auf dem Markplatz die Parade sowie das Fahnenschwenken abnehmen und nach dem Festumzug durch das Dorf den Königsgalaball um ca. 20 Uhr eröffnen.

Zur Parade und zum Festumzug sind auch wie in jedem Jahr wieder befreundete Nachbarbruderschafen eingeladen. Den Königsgalaball wird DJ Paddy mit stimmungsvoller Musik untermalen.

Die St. Petrus-Bruderschaft Wetten würde sich freuen, wenn sie viele Wettener, Freunde und Gäste zu den beiden Vogelschießen und zum öffentlichen Königsgalaball begrüßen dürfte.