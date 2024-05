Vogelschießen der Seb

Georg Brenker erhebt sich als neuer König der „Seb“ in Kevelaer. Tobias Runowsky erstrahlt als frischer Prinz der St. Sebastianus-Bruderschaft. Michael Lingnau krönte sich zum Klotzkönig 2024. Die St. Sebastianus-Bruderschaft Kevelaer, bekannt als „Seb“, lud zur Feier des Preis-, Prinzen- und Königvogelschießens ein. Am Vorabend des Vogelschießens versammelte man sich für das traditionelle Peelen und Klotzkönigschießen auf dem Hochstand des Stadtbundes an der Josef-Schotten-Schützenhalle. Die erfolgreichen Schützen waren: 1. Preis Theo Verbeek, 2. Preis Michelle van Berlo, 3. Preis Heinz Hochstrat, 4. Preis Hans-Gerd Hendriks.

Der Klotzkönig 2024 wurde Michael Lingnau.

Punktgenau versammelte sich die gesamte Bruderschaft am Samstagvormittag an ihrem Vereinslokal „Goldener Schwan“. Begleitet vom Musikverein Kevelaer und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr wurde König Theo Grüntjens und Adjutant Jan Gründjens an der Residenz am Fliederweg abgeholt. Eine besondere Freude war es für Präsident Hans-Gerd (Tutti) Rütten, Mia Hoenmanns, Amelie Hoenmanns und Udo Fischer als neue Mitglieder in die Bruderschaft aufzunehmen.

Nach einem kurzen Gebet am Heiligenhäuschen begab man sich zur Vogelstange. Das Preis-, Prinzen- und Königsvogelschießen begann mit den Ehrenschüssen von König Theo Grüntjens, Präsident Hans-Gerd Rütten, Major Volker Brammertz und dem neuen Präses. Sebastian Frye.

Die Jugend zeigte sich stark und knackte den Jugendvogel rasch. Mia Hoenmanns sicherte sich den 1. Preis, Tobias Runowsky den 2. Preis und Amelie Hoenmanns den 3. Preis. Prinz der Seb wurde Tobias Runowsky, der Sarah Weiß zu seiner Adjutantin erwählte. Die Senioren nahmen sich beim

Preisschießen mehr Zeit. Hans-Gerd Hendriks gewann den 1. Preis, Michael Lingnau den 2. Preis und Günther Thomas den 3. Preis.

Im finalen Showdown zwischen Alexandra Hölzel und Georg Brenker wurde esspannend. Letztendlich krönte Georg Brenker zum neuen König der Seb und ernannte Ralf Trepmann zu seinem Adjutanten.