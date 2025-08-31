Vogelschießen auf Keylaer 2025

Die St.-Hubertus-Gilde Keylaer lädt am Sonntag, 7. September 2025, ab 13.30 Uhr herzlich zum traditionellen Preis- und Königsschießen auf den Hubertusplatz in Kevelaer-Keylaer ein.

Die Regentschaft von König Erik Adamaschek, seiner Königin Zille sowie seinem Adjutanten Paul Verhülsdonk und dessen Ehefrau Angelika nähert sich dem feierlichen Abschluss.

Am Veranstaltungstag machen sich die Schützen bereits gegen 11 Uhr auf den Weg, um ihren amtierenden König zu Hause abzuholen. Nach dem traditionellen Fahnenschwenken und einem Festumzug durch die Stadt versammeln sich die Teilnehmer ab 13.30 Uhr an der Vogelstange.

Der feierliche Höhepunkt des Tages beginnt um 14 Uhr mit dem spannenden Schießen auf die Preise, die Prinzen-/ Prinzessinnenwürde der Jugend sowie um die Königswürde. Gegen 19.30 Uhr wird dann der neue König der St.-Hubertus-Gilde Keylaer feierlich proklamiert. Im Anschluss findet die Gratulationscour der Bruderschaften des Stadtbundes Kevelaer statt.

Abgerundet wird der Tag mit einer stimmungsvollen Feier im Hubertushaus, zu der alle Gäste herzlich eingeladen sind. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich ganztägig gesorgt. Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz: Eine Hüpfburg, zahlreiche Spielangebote sowie eine Laserschießanlage laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein – hier dürfen auch die Jüngsten ihre Schießkünste testen.

Die St.-Hubertus-Gilde Keylaer freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen festlichen Tag voller Gemeinschaft, Spannung und Tradition.

Weitere Informationen zur Gilde und ihren Aktivitäten finden Sie unter: www.hubertus-gilde.de.