Der VobaSuperCup ist aus den Terminkalendern der meisten Vereine in der Region nicht mehr wegzudenken: 21 Mannschaften sind in diesem Jahr der Einladung des Fußballverbandes Niederrhein gemeinsam mit der Volksbank gefolgt. Sie werden ab dem 13. Juli 2024 ligaübergreifend um den Pokal und insgesamt 2.000 Euro Preisgeld spielen.

Den Auftakt machen Alemannia Pfalzdorf und der SV Arminia Kapellen-Hamb am 13. Juli um 16 Uhr im Heribert-Ramrath-Stadion in Goch-Pfalzdorf.

Die Vorrunde geht bis zum 24. Juli, am Parookaville-Wochenende wird pausiert. Die Finalrunden finden vom 28. Juli bis 4. August statt. Auch in diesem Jahr können die vier Finalisten ihre Mannschaftskasse aufbessern.

1.000 Euro Spende gibt es von der Volksbank für den Sieger, der Finalgegner erhält 500 Euro. Die dritt- und viertplatzierte Mannschaft werden mit 300 Euro beziehungsweise 200 Euro belohnt.

Aus Kevelaer und Umgebung treten in diesem Jahr die Union Kervenheim, die Union Wetten und die Viktoria Winnekendonk an.

Spielplan

Union Kervenheim spielt in Gruppe 5 am 14. Juli um 15 Uhr gegen den SV Issum und am 17. Juli um 20 Uhr gegen Rot-Weiß Geldern.

Union Wetten spielt in Gruppe 4 am 17. Juli um 20 Uhr gegen den TSV Weeze und am 24. Juli um 20 Uhr gegen den SV Straelen.

Viktoria Winnekendonk spielt in Gruppe 2 am 14. Juli um 15 Uhr gegen die Sportfreunde Broekhuysen, am 17. Juli um 20 Uhr gegen den SV Walbeck und am 24. Juli um 20 Uhr gegen den SV Veert.