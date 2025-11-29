Mit großem Erfolg präsentierte die Theatergruppe Facettenreich ihr neues Programm unter dem Motto „Viva la Vida – lebe das Leben“ in der Tonhalle Geldern. Vor einem sehr gut besuchten Haus würdigten die Spielerinnen die vielen Facetten des Lebens – humorvoll, nachdenklich und immer mit einem liebevollen Blick auf das Menschliche.

Der Abend wurde moderiert von Yvonne Pliska-Holstein, Theaterpädagogin und Leiterin von Facettenreich. Die Gruppe gehört zum Kreisbildungswerk Kleve.

Der Abend vereinte selbstentwickelte Sketche und Improvisationstheater, bei dem das Publikum zahlreiche Impulse gab, die spontan in Szenen umgesetzt wurden. Das Ergebnis: ein lebendiges, abwechslungsreiches Programm voller Überraschungen.

Eröffnet wurde der Abend mit einem von Elena Hoß verfassten Rap, der die Arbeit der Theatergruppe und das Wirken der Spielerinnen in den vergangenen 13 Jahren pointiert zusammenfasste. Mit feinem Humor und warmem Blick zeigte der Beitrag, wie facettenreich – im wahrsten Sinne des Wortes – jede einzelne Darstellerin die Gruppe prägt.

Ein weiterer Sketch erzählte die Geschichte einer Frau, die beruflich von einer bekannten Kaffeekette über einen großen Supermarkt bis ins Altenheim wanderte – begleitet von Burn-out, beruflichen Neuanfängen und der Suche nach einer einfachen, guten Tasse Kaffee. Als ihr schließlich im Altenheim ein Getränk serviert wurde, das sie fatal an frühere Arbeitsstationen erinnerte, kam es zum Zusammenbruch.

Die Moderatorin Yvonne Pliska-Holstein rundete die Szene mit einem passenden Zitat ab: „Wähle einen Beruf, den du liebst, und du brauchst keinen Tag in deinem Leben mehr zu arbeiten.“ – Arthur Zathmary.

In einer der ersten Improübungen wählte das Publikum den Vatikan als Schauplatz. Eine Novizin stellte sich dort dem Papst vor, um ihren Schleier zu erhalten. Auf Zuruf der Zuschauerinnen und Zuschauer spielte das Ensemble die Szene in den Emotionen verliebt, wütend und traurig. Die Wirkung war deutlich spürbar: Das Publikum erlebte eindrucksvoll, wie Emotionen eine Szene vollständig verwandeln können.

Besonders humorvoll wurde es in den spontanen Werbeblöcken: Die Zuschauer wünschten sich Spots zu Haftcreme, Kondomen und Kernseife. Die Darstellerinnen entwickelten daraus originelle Mini-Werbungen – inklusive neuer Produktnamen. So wurden Kondome kurzerhand zu „Zipfelchen – das Leben ist sicher“.

Großen Applaus erntete Tatiana Steinhauer als Clownin, die erstmals eine Mandarine schälte – begleitet von der strengen Putzfrau Cilly Hacks. Beide sorgten mit ihrem Zusammenspiel für herzhafte Lacher.

In einer Podiumsdiskussion beschäftigte sich das Ensemble augenzwinkernd mit der Frage, ob Nacktschnecken im Winter Kleidung benötigen und welche Materialien sich dafür eignen.

In der TV-Parodieshow „Wir wissen alles – ihr nichts“ klärte Moderatorin Andrea van Wickeren-Lingen gemeinsam mit Expertin Claudia Püschl die vom Publikum gewünschte Frage, wie die Löcher in den Käse kommen. Die Gebärdensprachübersetzung von Ute Tophoven zeigte beeindruckenden körperlichen Einsatz und sorgte zusätzlich für beste Stimmung.

Natürlich durfte bei „Viva la Vida“ die Liebe nicht fehlen. Bei der Improszene „Rendezvous an der Bar“ traf der nervöse junge Mann Eugen, ein Schweinebauer im Muscle-Shirt, der gerne Trecker fährt, auf drei Spielerinnen, die nacheinander seine Angebetete verkörperten – in den Emotionen verliebt, schüchtern und arrogant. Die emotionale Achterbahnfahrt brachte das Publikum immer wieder zum Lachen.

Ein Sketch im Baumarkt zeigte Kerstin Paeßens als Mitarbeiterin, die einer Kundin vermitteln musste, dass nicht die Insekten auszuziehen hätten, sondern sie selbst – denn die Tiere standen unter Naturschutz.

Zum Abschluss präsentierte Mechthild Kannengießer eine Szene rund um Gesundheit und Alltagswahnsinn: Eine Frau wollte lediglich ein Rezept abholen, wurde jedoch von einem ständig telefonierenden Arzt immer wieder aufgefordert, sich zu entkleiden. Die Zuschauer reagierten mit lautem Gelächter.

Das Publikum zeigte sich begeistert, spendete langen Applaus und brachte zahlreiche kreative Impulse in die Improübungen ein. Der gesamte Abend fand zugunsten des Vereins Strahlemännchen e.V. statt, der Herzenswünsche schwerkranker Kinder erfüllt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer unterstützten diesen Zweck mit einer großzügigen Spende.

Die Theatergruppe Facettenreich hinterließ an diesem Abend eine klare Botschaft: „Viva la Vida“ – das Leben ist bunt, überraschend und immer voller Möglichkeiten.