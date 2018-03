Die Talente der Viktoria mussten sich zum Ende der Hinrunde früher in die Winterpause verabschieden als geplant. Durch die extrem schlechten Wetterverhältnisse wurden nahezu alle Plätze im Kreis Kleve gesperrt. Was zur Folge hatte, dass die Nachholspiele gegen die A-Jugend des Kevelaerer SV 1890/1920 e.V. und die A-Jugend des VfB Alemannia Pfalzdorf 1926 frühzeitig vor dem eigentlichen Start in die Rückrunde terminiert wurden.

Somit startete die A-Jugend der Viktoria bereits kurz nach Neujahr mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Nach drei Einheiten folgte bereits das Hallenturnier bei der JSG Bienen/Millingen/Praest, wo ein Großteil der B-Elf Spielzeit sammeln sollte. Am Ende des Abends fuhren die Winnekendonker trotzdem mit dem Turniersieg nach Hause.

Bereits am nächsten Tag stand das Testspiel gegen die U19 des KFC Uerdingen auf dem Plan. Auch hier, im Schatten der altehrwürdigen Grotenburg, wussten die Talente aus Winnekendonk zu überzeugen. Nach 90 Minuten konnte man trotz schwerer Beine vom Vortag zeigen, dass man zurecht auf dem Platz an der Sonne in der Leistungsklasse Kleve/Geldern steht und unterm Strich einen 0:3 Sieg gegen die U19 des Krefelder Fußball-Clubs verbuchen.

Während der Vorbereitung auf die Rückrunde, wurden noch drei weitere Siege gegen die JSG Twisteden/Kevelaer, den SV Budberg und den FC Aldekerk eingeholt, ehe man zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder ein Spiel in der Ferne bei der U19 des niederländischen Club Juliana’31 Malden verlor.

Unterm Strich also eine durchaus gelungene Vorbereitung, fand auch Felix Naber, der die A-Jugend der Viktoria trainiert. „Ich denke mit vier Siegen im Rücken, dem Hallenturniersieg in Rees und nur einer Niederlage, haben wir eine sehr gute Vorbereitung auf die Rückrunde gespielt. Auch wenn die Platzverhältnisse oftmals schwierig waren und wir auf Plätze in der Umgebung ausweichen mussten.“

Die gelungene Vorbereitung machte sich für die Kicker der Viktoria auch in den Nachholspielen gegen Kevelaer und Pfalzdorf bemerkbar. Nach viereinhalb Wochen Vorbereitung stand das Derby und gleichzeitig auch Spitzenspiel im Viktoriasportpark an. Hier konnten die A-Jugendlichen deutlich ihre Titelambitionen unterstreichen, als man den langersehnten 3:1 Derbysieg gegen den Kevelaerer SV 1890/1920 e.V. feiern konnte. Noch wichtiger als der Derbysieg ist hier wohl auch der Fakt, dass man nun drei Punkte Vorsprung auf den direkten Konkurrenten aus der Marienstadt besitzt und im Kampf um die Meisterschaft einen großen Schritt nach vorne gemacht hat.

Johannes Rankers, der die Winnekendonker zusammen mit Felix Naber trainiert, war nach dem Derbysieg stolz auf seine Jungs: „Das haben die Jungs sich einfach verdient. Ich glaube, wir haben hochverdient gewonnen, da wir einfach über 90 Minuten den Sieg mehr wollten und uns den Gegebenheiten besser angepasst haben, als der Kevelaerer SV 1890/1920 e.V.“ Auch im zweiten Nachholspiel spiegelte sich die starke Rückrundenvorbereitung der A-Jugend wieder, da man trotz personeller Probleme einen 0:4 Auswärtssieg bei der Alemannia aus Pfalzdorf landen konnte.

Die A-Jugend der Viktoria aus Winnekendonk hat in ihrer Rückrundenvorbereitung den Grundstein für die anstehende Rückrunde gelegt. Die zwei Siege in den Nachholspielen unterstrichen dies deutlich. Ob es tatsächlich für die Meisterschaft in der Leistungsklasse Kleve/Geldern reicht und ob der ganz große Coup mit dem Sprung in die Niederrheinliga gelingt, ist noch nicht abzusehen. Trotzdem bleiben die Talente aus Winnekendonk Favorit auf die Meisterschaft in Leistungsklasse Kleve/Geldern.