Am 20. Oktober startet das Online-Voting für ein Spiel mit Bundesliga-Kulisse auf Schalke Viktoria Winnekendonk hat einen großen Traum

Die Winnekendonker Herren-Fußballmannschaft I hofft auf einen Spieltag auf Schalke. Foto: Hannah Gooren

Die erste Mannschaft von Viktoria Winnekendonk hat einen großen Traum: Einmal wie ein Profi mit dem Bus eine Bundesliga-Arena ansteuern, ins Herz des Stadions einlaufen und auf dem satten Grün spielen, danach Analysen, Pressekonferenz und zum Schluss in der VIP-Lounge abfeiern. Wenn am 20. Oktober 2022 alle Kevelaererinnen und Kevelaerer das grün-weiße Logo im Herzen tragen und mit abstimmen, könnte der Traum für Winnekendonk wahr werden: Ein Spiel in der „Veltins-Arena” auf Schalke.

„Für Winnekendonk wäre das Spiel das größte Highlight, das der Verein je erlebt hat“, freut sich Johannes Rankers schon jetzt mächtig, wenn sich der Traum tatsächlich am Sonntag, 13. November 2022, mit dem Meisterschaftsspiel gegen den SV Nütterden erfüllen sollte. Und die Chancen dafür sind gar nicht schlecht, denn die Winnekendonker Kicker stehen im Finale des Gewinnspiels „Veltins – Dein Heimspiel“ und sind somit ganz dicht dran, sich diese einmalige Chance zu sichern.

Das Team aus der Kreisliga A hatte sich beim Gewinnspiel des großen Bierbrauers beworben, der genau dies verlost: ein Spiel gegen einen Liga-Konkurrenten in der Veltins-Arena auszutragen. Und zwar mit allem was auch bei einem Profi-Spiel der Königsblauen dazu gehören würde. Dazu zählen der Transfer mit dem S04-Mannschaftsbus ab Winnekendonk (und wieder zurück), die Benutzung der Kabine und des Physiobereichs, Einlaufen wie die Profis durch den Spielertunnel mit den …