Vierter Brocante-Markt in der Innenstadt

Am 6. April 2025 findet zum vierten Mal der „Brocante-Markt“ in Kevelaer statt. Nach dem großen Erfolg in den letzten Jahren, wird auch in diesem Jahr ein buntes Treiben in der Innenstadt erwartet. Organisiert von „Heerenlanden Events“ und dem Kevelaer Marketing, lädt der Markt von 11 bis 18 Uhr zum Stöbern, Entdecken und Kaufen an rund 60 Ständen ein. Parallel dazu öffnen die Geschäfte im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags zwischen 13 und 18 Uhr ihre Türen und bieten den Besuchern die Möglichkeit, die neuesten Angebote zu entdecken.

Der „Brocante-Markt“ zieht vor allem durch seinen besonderen Charme zahlreiche Besucher an. Mit einer breiten Auswahl an hochwertigen Antiquitäten, wertvollem Trödel und Raritäten wird hier der Zauber vergangener Zeiten spürbar. Möbel, Wohnaccessoires, Bekleidung und viele andere liebevoll ausgewählte Stücke erzählen ihre ganz eigenen Geschichten und verleihen dem Markt ein nostalgisches Flair. Die Stände der Brocanteure verteilen sich in der gesamten Innenstadt. Besucher können in dieser einmaligen Kulisse stöbern, wertvolle Einzelstücke entdecken und sich von der besonderen Atmosphäre des „Brocante-Markts“ verzaubern lassen. Qualität, Originalität und eine liebevolle Präsentation stehen dabei im Vordergrund und machen den Markt zu einem Highlight für Nostalgie-Liebhaber und Schatzsucher gleichermaßen.

Der „Brocante-Markt“ in Kevelaer ist die perfekte Gelegenheit, ein Stück Geschichte mit nach Hause zu nehmen und einen entspannten Tag in der idyllischen Innenstadt zu verbringen.