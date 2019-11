Vier Madonnari-Bilder sind schon verkauft

Vom 20. bis 22. September fand das „Internationale Madonnari-Festival“ im Forum Pax Christi statt. Dank der Unterstützung der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze konnte die Veranstaltung in diesem Jahr mit seinem umfangreichen Rahmenprogramm zum zweiten Mal erfolgreich umgesetzt werden. Vier der insgesamt 19 Kunstwerke wurden im Rahmen der anschließenden Auktion verkauft. Stefan Eich und Jochen Rademacher von der Sparkasse überzeugten sich zusammen mit Bernd Pool, Leiter Stadtmarketing, von der fachgerechten Lagerung der verbliebenen Madonnari-Bilder beim städtischen Betriebshof. Alle Madonnari-Kunstwerke können auf der Internetseite der Wallfahrtsstadt Kevelaer unter www.kevelaer-tourismus.de eingesehen werden. Bei Interesse am Kauf eines der Kunstwerke wenden Interessenten sich bitte direkt an das Stadtmarketing entweder per E-Mail an stadtmarketing@kevelaer.de oder telefonisch unter 02832 / 122-161.