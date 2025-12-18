Vier gewinnt!

Spielbericht 4. Mannschaft vom 13.12.2025

Die 4. Mannschaft des BC Laubfrosch Kervenheim spielte am Wochenende zu Hause gegen SG Uedem. An Brett vier gewann Margret Broich für Kervenheim 13 zu 6 in 25 Aufnahmen gegen Odo Kügler, an Brett 3 gewann Andre Brouwers gegen den Uedemer Armin Kramme 24 zu 16 in 25 Aufnahmen. An Brett 2 spielte Rainer Kürvers und holte die Siegpunkte für Kervenheim. Er gewann gegen Karl Schütter 37 zu 19 in 25 Aufnahmen. Jochen Fischer musste für Kervenheim als Ersatz an Brett 1 antreten. Eer verlor knapp 12 zu 13 in 25 Aufnahmen. Somit gewann Kervenheim das letzte Hinrundenspiel 6:2.

Spielbericht Dreibandmannschaft

Die Dreibandmannschaft musste zu Hause gegen BF Asperden 3 spielen. Rainer Kürvers verlor gegen Hubert Artz 8 zu 17 in 40 Aufnahmen. Helmut Gesthüsen erging es auch nicht besser. Er verlor mit nur einen Point 13 zu 14 gegen Jakob Janßen. Nur Wolfgang Pfitzner spielte eine gute Partie für Kervenheim. Er gewann gegen Oliver Derks 20 zu 9 in 25 Aufnahmen. Somit nahmen die Asperdener die Punkte mit.

Im Laufe der Woche trafen sich fast alle Vereinsmitglieder mit ihrer besseren Hälfte im Vereinsheim zum Weckmannessen. Es war ein sehr schöner Abend, an dem jeder auch mal andere Themen als Billard in den Vordergrund stellen konnte. Der Vorstand hat alles sehr gut organisiert, so dass der Abend für alle ein schöner Abschluss des Billardjahres war und man im nächsten Jahr mit voller Energie in die Rückrunde starten kann.

Auf dem Foto: Margrete Broich, Werner van Dongen, Andre Brouwers, Jochen Fischer und Rainer Kürvers (v.l.)

Spielstätte des B.C. Laubfrosch Kervenheim mit zwei Billardtischen ist in Kervenheim, Murmannstraße 32 c (alte Sporthalle).

Trainingstage sind der Mittwoch ab 18 Uhr und der Donnerstag ab 16 Uhr. Jeder der Interesse hat kann uns gerne besuchen kommen und mal eine Probepartie spielen.

Das nächsten Heimspiele finden statt am 19.12.2025 Kervenheim 3 gegen Rot-Weiß-Kleve 3 ab 19:00 Uhr und am Samstag 20.12.2025 Kervenheim 2 gegen Gut Stoß Frasselt 1 ab 17:00 Uhr im Vereinsheim.