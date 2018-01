In der Zeit zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 13. Januar 2018, 9.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in Winnekendonk ohne Aufbruchspuren in vier Autos ein. Die Täter entwendeten an der Urbanusstraße aus einem weißen VW Golf und aus einem weißen Seat Alhambra sowie an der Straße Paßkath aus einem grauen VW Tiguan und an der Straße Am Keramikhof aus einem schwarzen VW Multivan jeweils das festeingebaute Navigationsgerät.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.