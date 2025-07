Vielfalt an der Volkshochschule Goch

Das Kurs-und und Veranstaltungsangebot des VHS-Zweckverbands Goch – Kevelaer – Uedem – Weeze ist wieder sehr vielfältig.

Die über 300 Kurse und Veranstaltungen finden in den verschiedenen Räumen der Kommunen und auch online statt.

Auch wird mit der Themenauswahl versucht, so vielen Wünschen und Bedürfnissen wie möglich gerecht zu werden.

Gegenwart und Geschichte

Mit der VHS geht es hinaus in den Wald und zu besonderen Orten der Region und darüber hinaus.

Neben Vorträgen zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen gibt es unter anderem auch Veranstaltungsangebote zu den Themengebieten Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Politik. Bei den digitalen Vorträgen kommen namhafte Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft zu Wort.

Die Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW Kreis Kleve – mobil & digital wird mit wichtigen Informationsvorträgen fortgesetzt.

Kurse für Kinder

Um der Nachfrage gerecht zu werden, wurde das Angebot an Kinder-Kursen weiter ausgebaut:

Töpfern, Schwimmen, Hiphop-Tanz, Malen und eine Kräuterwanderung. Und an mehreren Terminen gibt es kostenlose Online-Vorträge für Acht- bis Zwölfjährige aus der Reihe „vhs.KinderUni“.

Die Themen sind so spannend, dass Eltern sicherlich auch Gefallen daran finden werden.

Theater, Tanzen, Töpfern

Erneut werden Fahrten zu Museen und Theatern der Region angeboten. Seit diesem Semester wird im VHS-Campus auch gesungen und getanzt.

Das offene Mal-Atelier wird ebenso fortgesetzt wie die vielen Töpferkurse. Neu im Angebot sind zwei Kurse zum druckgraphischen Gestalten und ein Origami-Kurs.

Kompetenzen stärken

Im Bereich Berufliche Bildung und EDV finden sich Kurse unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen, die sich primär an den Lernbedarfen von Berufstätigen richten.

Sowohl fachliche (IT) als auch persönliche Kompetenzen (Softskills) werden in Präsenzform oder online vermittelt. Andere Kurse richten sich speziell an Teilnehmende ohne oder mit geringen Vorkenntnissen, Berufsrückkehrenden oder Seniorinnen und Senioren, die ihr EDV-Wissen aufbauen oder auffrischen möchten.

Betrieben und kommunalen Einrichtungen steht die VHS für maßgeschneiderte und kostengünstige Auftragsmaßnahmen auf Anfrage zur Verfügung, die beim Auftraggeber oder im EDV-Raum der VHS durchgeführt werden können.

In Wort und Schrift

Im Bereich Sprachen bietet das Programm in diesem Semester wieder ein breites Spektrum an Kursen an: Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch und Japanisch können auf verschiedenen Sprachniveaus in Präsenzform in Goch und Kevelaer erlernt werden.

Zwei französischen Liederabende – einer zum Thema „Weihnachten in der Provence“ – laden stimmungsvoll zum Mitsingen ein.

Als Online-Format gibt es zudem Angebote für Spanisch, Griechisch, Bulgarisch, Polnisch, Norwegisch, Dänisch und Koreanisch.

Für Deutsch als Zweitsprache sind neben den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Integrations- und Berufssprachkursen im offenen Abendangebot auch Kurse für die Niveaustufen A1 und A2 dabei.

Zudem besteht an drei Terminen die Möglichkeit, an einem Einbürgerungstest teilzunehmen.

Gesundheitswissen und Genuss

Der Fachbereich Gesundheit bietet ein vielfältiges Programm, das Bewegung, Entspannung und Genuss miteinander verbindet.

Das Angebot reicht von Gesundheitswissen und vielseitigem Training – darunter Yoga, Tanz, Selbstverteidigung, Ballsportarten und Bewegung im Wasser – bis hin zu Kursen für mentales Wohlbefinden und Stressbewältigung sowie gemeinschaftlichem Kochen. Neu im Programm sind Kochtreffs sowie kraftspendende Auszeiten wie Waldbaden.

Verschiedene Methoden für echte, individuell funktionierende Erholung können im neuen Kurs „Entspannt entspannen“ erprobt werden. Die Veranstaltungen unterstützen bei gesundheitlichen Problemen, beugen ihnen vor und laden dazu ein, Freude an der Bewegung und am gemeinsamen Tun zu erleben.

Erwerb von Schulabschlüssen

Unsere aktuellen Abendlehrgänge zum Erwerb von Schulabschlüssen 2025 neigen sich allmählich dem Ende zu. Ab September 2025 starten daher die persönlichen Beratungsgespräche für die neuen Schulabschlusslehrgänge 2026.

Interessierte für den Ersten Schulabschluss (ehemals Hauptschulabschluss nach Klasse 9) und den Mittleren Schulabschluss können sich zur Vereinbarung eines persönlichen Beratungsgesprächs melden.

Das gesamte Programm ist ab dem 2. Juli online: www.vhs-goch.de und wurde am 28. Juni über die Niederrhein Nachrichten an über 34.000 Haushalte verteilt.

In der Geschäftsstelle und den Rathäusern (Goch, Kevelaer, Uedem, Weeze) liegen Exemplare zur Mitnahme. Die Anmeldungen können online, und vor Ort in der VHS-Geschäftsstelle (Hevelingstr. 123, Goch) erfolgen.