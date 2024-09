Vielfältige Aufgaben der Zukunft

Am 27. August 2024 trafen sich die rheinisch-westfälischen Baumschulkollegen im Betrieb von Michael Peters in Kevelaer zu ihrer Sommertagung.

In der architektonisch ausgefallenen und mit opulentem Blumenschmuck versehenen Versandhalle trafen sich um 10 Uhr mehr als 80 Baumschulerinnen und Baumschuler aus NRW sowie Vertreterinnen und Vertreter verwandter Branchen zur diesjährigen Sommertagung.

Begrüßt wurden sie vom Vorsitzenden Christoph Dirksen von der Baumschule Ley aus Meckenheim. Nach einem guten Frühstück vom regionalen Caterer begrüßte er den Vorsitzenden des Bundes deutscher Baumschulen (BdB), Hajo Hinrichs, die Präsidentin des Landesverbandes Gartenbau NRW und Vizepräsidentin des Zentralverbandes Gartenbau (ZVG), Eva Kähler-Theuerkauf, die Hauptgeschäftsführerin des größten Landesverbandes NRW, Christin Haack, sowie den Geschäftsführer Heiner Esser und die Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Baumschulsparten.

Stadtbegrünung und Klimaschutz

Nach der Rückschau auf das vergangene Jahr richtete der Vorsitzende Christoph Dirksen den Blick auf das aktuelle Geschäftsjahr und die vielfältigen Aufgaben der Baumschulen in der Zukunft. Hier nur einige Stichworte wie Stadtbegrünung, Klimaschutz, resistente klimaverträgliche Bäume und Sträucher und vieles mehr. Nach diesem überaus interessanten Vortrag berichteten die Vorsitzenden der Fachgruppen aus ihren Bereichen. Danach gab es eine Führung durch die Baumschule Peters, deren Anfänge in diesem Jahr 100 Jahre zurückliegen.

3 Millionen Bodendecker und 50.000 Großpflanzen

Peters beschäftigt bis zu 30 Mitarbeiter, baut über 3 Millionen Bodendeckerpflanzen sowie 50.000 Großpflanzen im 20 – 35 ltr. Topf an. Vertrieben wird die Ware bundesweit sowie über die zwei Standorte Köln und Düsseldorf. Besonderen Wert legt man auf ressourcenschonenden Anbau mit Wasserrecycling sowie Minimaleinsatz von Pflanzenschutzmitteln.

Nach dem gelungenen gemeinsamen Mittagessen stellten die drei Mädchen des Inhabers Michael Peters ihre Baumschule vor. Adriana hat ihre kaufmännische Ausbildung bei Baum und Bonheur in Kaldenkirchen abgeschlossen, Katja ist in der Gärtnerlehre bei Ley, Meckenheim, und Finja startet Richtung Abitur.

Die gelungene Präsentation fand großen Anklang bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern und nach einen Vortrag über die LKW-Maut und nach Kaffee und Kuchen machten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihre Rückreise.