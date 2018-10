Weeze hat es nicht, Uedem hat es nicht und auch andere Kommunen im Kreis Kleve haben es an die Kreisverwaltung abgegeben – anders als Kevelaer. Die Wallfahrtsstadt leistet sich ein eigenes Jugendamt. Für die Bürger bietet das zahlreiche Vorteile.

Jugendamt – das klingt für viele Eltern nach einer Einrichtung, die nur jene Familien mit ernsten Problemen betrifft. Natürlich sind die Mitarbeiter des Jugendamtes in solchen Fällen besonders gefragt. Aber es dürfte in Kevelaer keine Familie geben, die noch nie mit dem Team von Jugendamtsleiter Marc Buchholz zu tun hatte – sei es über die Angebote für Kinder und Jugendliche, die Beratungsangebote und Hilfestellungen ab der Geburt eines Kindes oder schlicht die Verwaltung der Elternbeiträge für den Kindergarten oder die Tagespflege.

Mit der Geburt beginnt die Arbeit

Tatsächlich beginnt die Arbeit der 18 Mitarbeiter der Abteilung „Pädagogische Dienste“ – 17 Frauen und ein Mann – mit der Geburt eines Kindes. „Das Angebot des Begrüßungsdienstes richtet sich an alle Eltern, die ein Kind bekommen haben“, betont Abteilungsleiterin Anna-Christina Richter – unabhängig davon, ob die familiäre Situation problematisch ist. Wünschen Eltern, den kostenlosen Begrüßungsdienst in Anspruch zu nehmen, besucht eine pädagogische Fachkraft die junge Familie, übergibt ein Päckchen an nützlichen Produkten und Gutscheinen, gibt Ratschläge un…

