Dass ein Sozi mal einen Konservativen lobt, kommt in Zeiten der „GroKo“ in Berlin ja nicht immer so ohne Weiteres vor. Tatsächlich vollzog sich solches jetzt im Kevelaerer Jugendhilfeausschuss, als über die Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertageseinrichtungen und der Förderung von Kindern in der Kindertagespflege diskutiert wurde.