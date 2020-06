Viele Kunden kaufen „unverpackt“

Mila Dingemans und ihre Kollegin Marion Schmitz haben hinter der Theke in der „Büsch“-Filiale am Antwerpener Platz gut zu tun. Mit einem Korb reichte Schmitz einer Kundin die Brötchen hinüber. Seit dem Frühjahr werben die Damen mit ihren Kollegen der anderen Filialen für die Aktion „Unverpackt“ und den Umweltpass, den das Unternehmen ins Leben gerufen hat. Die Aktion war an dem „Unverpackt-Tag“ am 5. Februar 2020 gestartet, erläuterte die Marketing-Leiterin des Unternehmens, Annett Swoboda. „Vor Corona war ja die Nachhaltigkeit ein großes Thema, ‚Fridays for Future‘ in aller Munde. Und jeder Mensch hat seinen Einfluss auf das Umweltverhalten.“