Viele bunte Steine für Kevelaer

Die Kinder und Erzieher des Familienzentrums Sternschnuppe wildern Wunschsteine in Kevelaer aus

Im Familienzentrum Sternschnuppe der Lebenshilfe Gelderland werden zurzeit fleißig Steine bemalt. Der neue Trend aus den USA, mit bemalten Steinen anderen eine Freude zu bereiten, hat auch die Sternschnuppe gepackt. 82 Kinder gestalten im Moment eifrig bunte, kreative Sternschnuppenwunschsteine, um sie gemeinsam in Kevelaer auszuwildern.

Die Vorfreude darüber, wer den Stein finden wird und wem man damit ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann, ist bei den Kindern schon groß. Wer so einen Stein findet, hat nämlich Glück, erzählt das Team der Sternschnuppe. Wenn der Finder Lust hat, für das Kind, das den Stein gestaltet hat (Name ist auf dem Stein vermerkt), einen Dankeschönstein zu gestalten, kann er diesen im Familienzentrum, Twistedener Straße 55 in Kevelaer, abgeben. Denn Glück kehrt ja bekanntlich zurück.

Die Sternschnuppe freut sich auf viele glückliche Gesichter und hofft, dass viele ihrer bunten Steine gefunden werden.