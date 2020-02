Wenn es eines Beweises bedürfte, wie hoch die Anforderungen an die Funktionen des Peter-Plümpe-Platzes und wie unterschiedlich die Auffassungen zur Neugestaltung sind, die 2. Bürgerkonferenz am Montagabend im Bühnenhaus belegte das alles neuerlich. Eingeladen waren „alle Bürgerinnen und Bürger, die sich in die Planungsüberlegungen einbringen wollen“. Und einige Kommentare und Beiträge gab es im zweiten Teil des Abends dann tatsächlich.