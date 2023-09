Viel Mode, Live-Musik, Aktionen und Kulinarik

Am Samstag, 16. September 2023, findet wieder „Die Nacht der Trends“ statt.

Auf der Busmannstraße

Auf der Busmannstraße präsentieren das Modehaus Kaenders, Mutter und Kind und Go-in um 18 Uhr und 20 Uhr die neuen Trends. Um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr laden Mode Abels und Jeans Vrede zur Modenschau ein. Es gibt aktuelle Trends und neue Kollektionen zu entdecken.

Dance Passion tanzt

Um 17.30 Uhr und 19.30 Uhr warten alle gespannt auf die Darbietungen von „Dance Passion“, die Tanzgruppe, die sich im letzten Mai in Kevelaer neu gegründet hat (das KB berichtete).

„Sex in the Fridge“ spielt

Ein weiteres Highlight auf der Busmannstraße ist die Liveband „Sex in the Fridge“, die mit Begleitung durch den Theaterchor ab 21.00 Uhr die Besucher begeistern wird. Verpflichtet wurde diese Band, weil „90 Jahre Schuh Heystermann“ und „30 Jahre Sehzentrum Optik Mayer“ Anlass geben, diese Geschäftsjubiläen an diesem Abend zu feiern. Schon ab 16 Uhr gibt es bei StoffQULT Workshops und über die ganze Zeit gibt es auf der Busmannstraße bis 23.00 Uhr Cocktails, Wein, Bier oder leckeres Essen.

In der Hauptstraße

In der Hauptstraße sind es die vielen Geschäfte, die nicht nur bis 23 Uhr geöffnet sind, sondern die auch noch mit besonderen Attraktionen aufwarten. Auffallen werden die Stände, die auch vom Kevelaerer Krippenmarkt bekannt sind, so Bärbel Ritgens mit Textilwaren, Familie Lauter mit Lederwaren und Helga Jansen mit Dekoartikeln. Auch Ulla Genzel ist mit ihren schönen Bildern auf der Hauptstraße anzutreffen. Für die passende Musik sorgt DJ Mike Sleeves.

„Mit ihrem vielfältigen Angebot ist die Nacht der Trends auf jeden Fall einen Besuch wert. Ob Shoppen, Essen, Trinken oder die Unterhaltung genießen, hier ist für Jeden und Jede etwas dabei“, erläutert Winfried Janssen, Geschäftsführer der Unternehmervereinigung Kevelaer (UVK), mit Vorfreude auf die Veranstaltung.