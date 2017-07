Kultur in Kevelaer kann auch Spaß machen. „Bei uns taucht sehr häufig der Begriff ,Komödie‘ auf“, sagt Bernd Pool zumindest mit Blick auf das, was auf den sprichwörtlichen „Brettern, die die Welt bedeuten“, in der kommenden Spielzeit hier zu sehen sein wird. Dass Kevelaer damit ab September zum Wallfahrtsort für Kulturfans werden wird, muss man nicht glauben. Unzweifelhaft ist aber, dass die sorgfältige Auswahl des Programms dazu geführt hat, dass die Abo- und Verkaufszahlen nach einem Tief in 2013 Jahr für Jahr leicht angestiegen sind, wie der Leiter des auch für die städtische Kultur zuständigen „Kevelaer Marketing“ sagt.