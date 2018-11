Atmosphärisches Dämmerlicht, stimmungsvolle Musik und gut gelaute Gäste – erneut konnte man sich im „Goldenen Apfel“ ein bisschen wie in einem Jazzklub fühlen.

Dass eine Stadt wie Kevelaer mit dem „Löwen“ und dem „Apfel“ mittlerweile zwei starke Locations für einen Sound dieser Art hat, erfreut nicht nur die Gastronomen und die Musiker, die sich davon was versprechen, sondern auch die Gäste, die die Chance nutzen, dafür vor die Tür zu gehen.

„Eine entspannte Abwechslung zu St. Martin – wir geben dafür am Freitag beim großen Martinszug in der Stadt alles“, genoss Jürgen Lamers vom Spielmannszug der Feuerwehr ein gutes Glas und zweieinhalb Stunden Musik.

Auch diese „Jazz im Apfel“-Ausgabe mit der „Scala Jazzband“ und den Pianisten Wolfgang Czerank…

