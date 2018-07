Das Angebot war breit gefächert, viele Interessen berücksichtigt: vom Schnupper-Spinnen über Feuerwehrübungen bis zum Fun-Kicken reichte die Palette der Dinge, die der SV Viktoria Winnekendonk am Sportpark an der Sonsbecker Straße zusammengebracht hatte, um Neugierige bei herrlichstem Sommerwetter anzulocken.

Erneut waren es illustre Namen, die bei dem Kleinfeld-Fußballturnier im Rahmen des „Tags der Bewegung“ an der Sonsbecker Straße in zwei Gruppen gegeneinander antraten: „Ajax Dauerstramm“, die „Bierhähne mit Damen“, „Here for beer“ und der „FC Biercelona“ kickten um die Ehre und ein Bier.

Gelassen gönnten sich Dirk Wienhoven und seine Teamkollegen von „Mickys Mäusen“ während einer Spielpause einen abkühlenden Schluck. „Wir waren dreimal erfolgreich bei 10 zu 2 Toren – jetzt sind wir im Halbfinale“, schwang in seinen Worten die Überzeugung mit…

