VHS präsentiert neues Semesterprogramm

Einen stark frequentierten Platz hatten sich Monique Kling und Dr. Rijana van Bebber am vergangenen Freitag ausgesucht, um dort das Programm der VHS Goch Kevelaer Uedem Weeze zu präsentieren: Am vorletzten REWE-Öffnungstag standen sie vor dem Kaufcenter auf dem Roermonder Platz und verteilten, unter anderem gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, das Programm in gedruckter Form.

In der ÖBS und im Rathaus sind weitere gedruckte Exemplare erhältlich, die aber nicht der einzige Weg sind, sich über das Programm der VHS zu informieren. „Sie sind es von uns gewohnt, dass wir unsere Veranstaltungen und Kurse im Semesterrhythmus jedes halbe Jahr planen und veröffentlichen“, heißt es dazu vom VHS-Team. Und weiter: „Vermehrt stellen wir fest, dass diese langen Vorläufe nicht den Abläufen und Erwartungen um uns herum entsprechen. Um mit dieser Entwicklung mitzuhalten, gehen wir als VHS immer mehr dazu über, das Programmheft als einen Planungsstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu sehen. Interessante Veranstaltungen und Kursangebote, die uns nach der Drucklegung des Heftes erreichen, nehmen wir daher in ihrem Interesse gerne ins Programm auf. Es lohnt sich also immer wieder, unsere Internetseite zu durchstöbern und uns auf Instagram und Facebook zu folgen.“

Info: www.vhs-goch.de.