VFR Teenies-Garde gewinnt bei den Duisburger Tanztagen

Die Teenies-Garde des VFR Blau-Gold Kevelaer hat bei den Duisburger Tanztagen – dem größten deutschen Amateurtanzfestival mit mehr als 5.000 Teilnehmern – am vergangenen Samstag den ersten Platz belegt. Der tänzerische Ausdruck, die Choreographie und die Energie der Teenies aus Kevelaer konnten die Jury am meisten überzeugen. Nach ihrer Rückkehr nach Kevelaer wurden sie mit einer kleinen Party bei „Scholten“ überrascht.

Angesport von diesem Erfolg, fuhren am vergangenen Sonntag auch die VFR-Showgirls in die Ruhrgebietsmetropole. Bereits bei den Tanztagen 2017 hatten sie in der Kategorie „Show, Musical, Steps“ bei den „Adults“ den ersten Platz geholt. Und auch in diesem Jahr waren sie von einem erneuten Sieg nicht weit entfernt: Ein starker zweiter Platz darf als Bestätigung der kontinuierlichen Arbeit des Vereins in diesem Bereich gesehen werden.

Dementsprechend gratulierte Elke Tebartz den beiden Gruppen. „Ich bin wahnsinnig stolz auf unsere Mädels“, meinte die VFR-Vorsitzende und sprach von einer „tollen Leistung.“