VFR Kevelaer plant die 5. Jahreszeit

Der VFR Blau-Gold Kevelaer fiebert nach der gelungenen Sessionseröffnung am 11.11.2024 im Vereinslokal Endress nun der heißen Phase der Karnevalssession 2024/2025 entgegen.

Auch die beliebte Karnevalszeitung „5te Jahreszeit“ konnte rechtzeitig erstellt werden und wurde bereits an den bekannten Stellen (z. B. Edeka-Märkte) zum Mitnehmen ausgelegt. Auch wenn die Zeitungen mal vergriffen sein sollten, so werden diese doch häufig noch nachgelegt. Sollte jemand bisher noch keine Zeitung ergattert haben, so kann er/sie sich gerne an den VFR wenden.

Unter dem diesjährigen Motto „Fastelovend fiere – nit prakesiere“ will der VFR nun voll durchstarten. Der Vorverkauf zu den Sitzungen des VFR läuft bereits auf Hochtouren.

Mit dem „Bunten Nachmittag für Jung und Alt“ am Freitag, 21. Februar 2025, beginnt der Sitzungskarneval.

Gleich darauf, am Samstag, 22. Februar 2025, folgt die große Kappensitzung

. Für die „Kleinen“ ist dann die beliebte Kindersitzung am Sonntag, 23. Februar 2025, fest geplant.

Wer mit dem VFR feiern und schunkeln möchte, der sollte sich schnellstens auf den Weg machen und sich eine Karte für die Sitzungen besorgen. Für den „Bunten Nachmittag für Jung und Alt“ am Freitag und für die Kindersitzung am Sonntag (jeweils ab 15:11 Uhr im Bühnenhaus) sind die Karten in der „Tourismusinformation“ der Stadt Kevelaer (Rathaus) bzw. an der Tageskasse erhältlich.

Die Karten für die Große Kappensitzung am Samstag ab 19.11 Uhr bringt der VFR selbst unters Narrenvolk. Diese können per E-Mail über sitzungen@vfrblaugoldkevelaer.de bei Helmut Baers reserviert werden.

Die Kartenausgabe hierzu erfolgt am 7. Februar 2025 zwischen 18.30 und 20 Uhr im Vereinslokal „Endress“ an der Alten Wember Straße. Ausdrücklich weist der VFR darauf hin, dass die Karten nur gegen Bargeld ausgegeben werden können. Kurzentschlossene können vielleicht auch mit etwas Glück an der Abendkasse noch eine Karte ergattern.

Auch die Vorbereitungen für den Rosenmontagsumzug am 3. März 2025 laufen bereits seit Monaten auf Hochtouren. Der Umzug startet wegen der Baustelle an der Marktstraße nicht wie üblich ab Europaplatz, sondern ab 14.11 Uhr von der Straße „Hüls“ (gegenüber vom Gradierwerk).

Für den Rosenmontagsumzug können sich immer noch Kurzentschlossene bei Heinz-Gerd Spolders unter zugleitung@vfrblaugoldkevelaer.de per E-Mail anmelden.